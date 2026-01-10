¿Luto en Hollywood? Actor de Televisa expresa su tristeza por 'muerte' de Bruce Willis con este mensaje

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y cantante mexicano, Jorge 'El Coque' Muñiz, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que a través de sus redes sociales ha expresado su tristeza por la supuesta lamentable muerte del querido actor estadounidense, Bruce Willis, con un emotivo mensaje en el que recuerda el impacto que tuvo en su vida, ¿acaso sí hay luto en Hollywood?

Desgraciadamente en el 2022 se confirmó que Willis tenía afasia, un trastorno del lenguaje causado por daño cerebral, y en febrero del 2023, se reveló que su diagnóstico evolucionó y ahora padecía de demencia frontotemporal. Tristemente lo largo de estos cuatro años de angustia, sus cinco hijas y sus dos exesposas han estado al pendiente de todas las necesidades del actor, pero, su deterioro se ha reportado muy avanzado e incluso ya está en un asilo.

Ante estas terribles enfermedades y los informes de su rápido deterioro, recientemente Ema Hemming, esposa de Willis compartió un mensaje en el que al hablar en pasado y con gran nostalgia de su vida con el actor, se tomó como una declaración de que ya no estaba en este mundo: "Llevé a las niñas a Magic Mountain con amigos. Nuestro último paseo fue Viper y wow, recordé que era mucho más divertido de lo que realmente era. La última vez que me subí fue con Bruce en 2008 y ese momento fue divertido. Lo amo. Y simplemente, echo de menos que sea mi compañero de viaje". Poco después se aclaró que fue solo un rumor y está vivo.

¿Bruce Willis falleció? uD83DuDC40uD83EuDD7A



Recientemente en las redes sociales surgió el rumor sobre el supuesto fallecimiento del actor Bruce Willis, el cual se originó por un emotivo mensaje de su esposa Emma Heming Willis, quien con mucha nostalgia recordó un viaje que realizó para Magic… pic.twitter.com/eVktrG0KOw — Revista Ronda (@revistaronda) January 7, 2026

'Coque' mediante su cuenta de Instagram, demostró que se tomó en serio los rumores del deceso del actor de Duro de Matar, pues compartió una foto de Bruce con el mensaje de que había fallecido, junto a un mensaje en el que expresa su tristeza ante el deceso del que era un ídolo para él: "Uno de los actores que más he admirado y nunca tuve el honor de conocerlo. Qué ironía, una de sus películas más taquilleras fue Duro de matar, que bueno que yo solamente soy Duro de pagar. Que en paz descanse".

Ante esta situación, varios de sus seguidores lo criticaron por compartir ese rumor, asegurando que era una completa mentira y que debería de informarse bien antes de difundir esa clase de noticias, motivo por el cual el reconocido actor y comediante, eliminó dicha publicación, aunque para muchos quedó grabada con una captura de pantalla.

Coque se despide de Bruce Willis. Instagram @coquemuniz

Fuente: Tribuna del Yaqui