Luto en Televisa: Tras meses hospitalizada, muere Betty 'La Titi' Garay por terrible enfermedad

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa se encuentran vestidos de un triste luto, debido a que recientemente se confirmó la lamentable muerte de la reconocida actriz y comediante regiomontana, Betty 'La Titi' Garay, la cual se reportaba que estuvo varios meses hospitalizada y años enfrentando una terrible enfermedad que la llevó a ser sometida a diferentes cirugías, que complicaron su estado.

Desgraciadamente, la actriz perdió la vida el pasado domingo 28 de diciembre del 2025, sin embargo, no fue hasta este enero del 2026 que en la cuenta de Instagram de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), se informó públicamente de esta situación con un mensaje en el que resaltan su carrera: "La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Betty Garay. Reconocida actriz y cantante mexicana, la cual tuvo una amplia trayectoria en la vida cultural regiomontana, participando en el cine, el teatro y la televisión del noreste de la república".

Con respecto a las causas de muerte de Betty, no se sabe con exactitud que pasó, ya que aunque tenía varios años luchando por su salud, nunca se reveló cuál era ese padecimiento que la llevó a tener cirugías en los últimos años e incluso una úlcera, que señalaron le estaban dando problemas, así como complicaciones con una colostomía y presentaba dolores constantes por todo el cuerpo.

#QEPD Fallece la actriz Betty "Titi" Garay a los 65 años



La comunidad de Nuevo León está de luto por el deceso de la actriz Betty “Titi” Garay, figura central del entretenimiento regional, tras permanecer varias semanas hospitalizada.



La noticia fue dada a conocer por su hijo,…

Por otro lado, su hermano, Pedro Alejo Rodríguez, mayormente conocido como 'El Fufito', empleó sus redes sociales para confirmar este deceso y compartir un mensaje en el que le señala que fue una guerrera, que amo a su familia, y que merece más que nadie descansar con Dios y en paz: "Luchaste incansable por amor a tus hijos y familia, vete en paz hermana Betty Garay, vuela alto manita, papá y mamá te esperan con Dios. En paz, descanse, Betty La Titi Garay".

Por otro lado, se informó que la también presentadora, famosa especialmente por su colaboración en televisión en el programa de Canal 6 Volumen Cuatro, el cual condujo al lado de Ernesto Chavana, será velado este sábado 10 de enero del 2026, a partir de las 20:00 horas, en la Sala número 4 de la Capillas del Carmen se realizará una misa de cuerpo presente a las 18:00 horas.

