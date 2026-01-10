¿Mario Bezares se divorcia por Briggitte Bozzo? Brenda Bezares da contundente respuesta a su 'infidelidad'

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y cantante mexicana, Brenda Bezares, recientemente brindó una entrevista en la que una vez más ha dado una contundente respuesta a toda la serie de rumores que existen sobre la tan polémica infidelidad que supuestamente hubo por parte de su esposo, el presentador Mario Bezares, con la joven actriz de melodramas 42 años menor que él, Briggitte Bozzo, ¿acaso es ver que van a divorciarse?

Como se sabe, Bozzo y Bezares durante su participación en La Casa de los Famosos México 2, se convirtieron en grandes aliados, a tal punto en que la joven actriz de Televisa llamó padre al reconocido 'Mayito', hasta le hizo una canción que se viralizó en redes sociales. Pero, esa cercanía, fuera del reality se volvió su mayor escándalo, ya que se dijo que fuera de cámaras, entre ellos nació un romance.

Ahora, durante un reciente encuentro con la prensa, Brenda al ser cuestionada directamente sobre esto, fue contundente al negarlo, asegurando que "Podría ser su abuelo, no frieguen". Al ir acompañada de Mario, este aprovechó para también declarar que jamás se le ocurriría tener un romance con ella, pues es como su hija: "No, por el amor de Dios. Mi hija Briggitte es mi hija putativa, no vayan a pensar mal, mi hija putativa es que ella decide que yo sea su papá, es mi hija, nada que ver, inventan cualquier cosa".

Gala Montes junto a Mario Bezares, Karime Pindter y Briggitte Bozzo. pic.twitter.com/YOMjpEn8fk — ??? Gala Montes Site (@galamontesite) December 12, 2024

Tras esto, Mario declaró que la intérprete de Más Fuerte, como mujer jamás le ha fallado y puede decir que tras más de 30 años juntos, sigue dándole pasión a la relación, hablando coloquialmente, dejando a más de uno sorprendido con sus declaraciones: "Yo siempre lo he dicho, lo reitero, lo confirmo y lo reafirmo que esta señora que tenemos ya 34 años de casados, la fortuna que tenemos 34 años de casados, me sigue trayendo de nalg...".

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Brenda habla de estos rumores de una relación extramarital, y como en este momento, se mantuvo firme en negar todo lo que se dice de ambos, asegurando que jamás están a solas y que además, ella es una niña que lo ve como a un padre: "Mario y Brigitte tienen una relación padrísima, nada que ver, aparte podría ser su abuelo, no su papá, su abuelo. Yo lo conozco, conozco a Briggitte, conozco a Mario, incluso habían amenazas de 'te voy a tomar fotos', pero es una niña, puede ser su papá".

Fuente: Tribuna del Yaqui