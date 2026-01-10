"Se me cayó un ídolo" Critican a Jennifer Lawrence por regalar a su perro tras convertirse en madre

Nueva York, Estados Unidos.- La querida actriz estadounidense, Jennifer Lawrence, recientemente se vio envuelta en el escándalo, debido a que el público ha comenzado a criticarla severamente, señalando que para ellos se les "cayó un ídolo", después de que brindara una entrevista en la que confesó que regaló a su perro tras ser madre, destacando que para ella cambió su pensamiento sobre los canes.

Como se sabe, en el año del 2017, Lawrence adoptó a una perrita de un refugio, a la cual nombró Princess Pippi Longstocking, y a lo largo de los años aseguró que amaba como si fuera su propia hija, sin embargo, en una reciente entrevista, Jennifer mencionó que tras el nacimiento de su segundo hijo al lado de su esposo, Cooke Maroney, decidieron darla en adopción una vez más. Según lo relatado por la estrella de Hollywood, quedó en familia, pues la tiene su madre.

La actriz de Los Juegos del Hambre, declaró que para ella, el haberse convertido en padre hizo a los canes más aterradores, que dejó de tener en su mente el ser una 'Dog Mom', y en su lugar enfocarse 100 por ciento a sus hijos con su actual esposo, con el que se casó en el 2019: "Después de tener hijos, los perros se volvieron muy aterradores. Mi hijo se les acerca y es casi como si ya no reconociera a los perros ahora mismo".

This isn't an action movie poster. It's just Jennifer Lawrence riding a bike with her son Cy today in New York. pic.twitter.com/nK6WhkntOY — ~ Lu ~ (@todoxjlaw) January 9, 2026

Jennifer explicó que no fue por razones egoístas, sino por el hecho de que los ve como una amenaza para sus hijos, ya que su cambio de opinión fue cuando un perro mordió a uno de sus hijos, y eso hizo desear que todos los perros sean eliminados, o al menos en ese momento: "Los veo como una amenaza, porque uno de ellos mordió a mi hijo, y eso me hizo querer erradicar a todos los perros de la historia".

Finalmente, la actriz de X-Men: Dark Phoenix declaró que ella es una mujer que siente gran debilidad por los gatos, y que a su parecer son incomprendidos, pues considera que son sumamente divertidos, con esa personalidad que no a todos les gusta: "Tengo un gato y siento que están muy incomprendidos. Son unos idiotas, y las personas a las que no les gusta eso de los gatos no entienden que justamente eso es lo que los hace tan graciosos".

Fuente: Tribuna del Yaqui