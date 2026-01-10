Tiene cáncer de mama: Exhabitante de 'La Casa de los Famosos' es sometida a cirugía de emergencia

Ciudad de México.- La reconocida exhabitante de La casa de los Famosos en su versión de Telemundo y también presentadora de origen venezolana, Osmariel Villalobos, acaba de emplear sus redes sociales para confirmar que padece de cáncer de mama, y que se ha tenido que someter a una cirugía de emergencia por este padecimiento, que asegura que cambió su vida para siempre, pero no se enfocará en lo negativo.

Osmariel, inesperadamente a través de su cuenta de Instagram compartió un video en el que confiesa que a sus 37 años de edad le fue diagnosticado cáncer de mama y tuvo que a someterse a una serie de radioterapias y a un tratamiento médico para erradicar el cáncer, tras lo cual entró al quirófano: "Justo ahora estoy atravesando este proceso. Jamás pensé que me tocaría a mí y un día, de repente, el cáncer tocó mi puerta. Sí, esa palabra que uno nunca cree que va a escuchar tan cerca, una realidad que me toca de frente".

Ante esto la joven declaró que este proceso ha sido complicado, pero que está agradecida de todo lo bueno que ha vivido, de lo bien que se encuentra y de que pudo ser detectado a tiempo, antes de que la enfermedad avanzara de una manera peligrosa y pudiera alcanzar una etapa en la que no hubiera un retorno pata recuperarse: "No es fácil, pero saben que estoy agradecida de que me lo detectaron a tiempo y puedo compartir este proceso con ustedes".

La conductora y exreina de belleza fue sometida a una mastectomía unilateral del seno derecho, y a través de su red social, también publicó una fotografía desde la cama del hospital tras la intervención quirúrgica, con un mensaje profundamente emotivo, en el que explicó que la cirugía se llevó a cabo durante la mañana: "Ayer, en horas de la mañana, fui intervenida con un mastectomía unilateral del seno derecho, ya luego doy detalles".

El cáncer no apareció de la nada. Fue una alerta temprana. Fue un límite amoroso. Un 'hasta aquí que mi cuerpo pidió antes de romperse'. Esta mama no falló. Me protegió como supo hacerlo. Hoy la honro… y la libero", agregó.

La conductora también agradeció al equipo de profesionales que la acompañó durante este camino, destacando el apoyo que recibió tanto en lo médico como en lo emocional: "Durante estos meses, rodeada de profesionales que me acompañaron con amor, entendí por qué llegó esta experiencia a mi vida… y también comprendí que podía irse".

Fuente: Tribuna del Yaqui