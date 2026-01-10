Tras 'veto' de Televisa, conductor de TV Azteca y su esposa serían despedidos de 'Venga la Alegría'

Ciudad de México.- Después de supuestamente ser vetado de Televisa, el reconocido conductor de TV Azteca y actor de melodramas, Pedro Prieto, junto a su esposa, la también conductora Titi Jaques, al parecer van a recibir un duro golpe por parte de la empresa del Ajusco, debido a que se dice que serían despedidos de Venga la Alegría: Fin de Semana en este mes de enero del 2026.

El galán originario de España llegó a México con el sueño de triunfar en el mundo del espectáculo y gracias a la oportunidad en la empresa San Ángel, donde formó parte de melodramas como Antes muerta que Lichita, Por amar sin ley y S.O.S: me estoy enamorando, además de los programas 40 y 20 y el programa Hoy. Sin embargo, en el 2022 su salida del matutino generó rumores de un veto, dado a que señaló que solamente fue de un momento a otro sin explicaciones.

Pese a su mal trago en Televisa, el presentador y actor no tardó en encontrar trabajo y se unió al Ajusco con MasterChef Celebrity, siendo esto el primer paso para ingresar como presentador a Venga la Alegría: Fin de Semana, donde después se integró su esposa, causando un gran interés del público ante su alivianada manera de sobrellevar el trabajar juntos, volviéndose de los favoritos casi de forma inmediata.

El amor hacia su familia hizo que @pedroprietotv rompiera en llanto frente al “Espejo mágico”. uD83EuDD79uD83DuDD7AuD83CuDFFB?uD83DuDE4CuD83CuDFFB #VLA #MiPapáEs pic.twitter.com/SQkUx37i3t — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 15, 2024

Ahora, a través de informes del exreportero de espectáculos, Gabo Cuevas, se ha dicho que los altos manos no estarían muy de acuerdo con la opinión del público y tomarían la decisión de no renovarle el contrato a los esposos, y en estas semanas anunciarían su despido de la emisión: "Hay cambios en Venga la alegría. Me entero de buena fuente que no quisieron renovarles el contrato a Pedro Prieto y su esposa Titi Jaques. Serían estos nombres que te estoy diciendo que no se quedaron en la nueva emisión de Venga la alegría: fin de semana".

Finalmente, el exparticipante de Survivor México, declaró que como público, de manera objetiva cree que Pedro es el mejor de los presentadores de la emisión y los productores cometen un error en despedirlo, señalando que incluso podría ser como en Televisa que le avisaron de un momento a otro: "Pedro Prieto es el mejor conductor de fin de semana en cuestión masculina, perdón a la producción, pero no nos podemos cegar es el claro ejemplo que no siempre el más talentoso es el que sobrevive. Porque sabe improvisar, tiene todas las credenciales para estar en un matutino y al parecer ni a ellos se les ha informado".

Fuente: Tribuna del Yaqui