Billie Eilish enciende el debate en EU al llamar "grupo terrorista" a ICE tras asesinato de mujer

Los Ángeles, Estados Unidos.– La reconocida cantante estadounidense Billie Eilish se unió a la lista de famosos que se han manifestado en contra de las medidas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Esto luego de que, como te informamos en TRIBUNA, hace un par de días muriera a manos de uno de estos agentes Reenee Nicole Mackin Good, una mujer de 37 años.

Lo anterior generó una fuerte indignación entre integrantes de la comunidad, ya que los hechos ocurrieron el 7 de enero de 2026 durante un operativo migratorio realizado en Minneapolis. De acuerdo con medios locales, la ciudadana estadounidense se encontraba actuando como observadora legal, brindando apoyo a vecinos. En determinado momento, un oficial se acercó a su vehículo; sin embargo, ella intentó retirarse del lugar y fue en ese instante cuando el agente le disparó.

Billie Eilish

La intérprete de éxitos como Happier Than Ever (2021) y What Was I Made For? (2023) utilizó su perfil de Instagram para criticar a la agencia federal, a la que incluso acusó de hacer uso excesivo de la fuerza. "Un grupo terrorista financiado y respaldado por el gobierno federal, bajo el Departamento de Seguridad Nacional, que no ha hecho nada para que nuestras calles sean más seguras", escribió en uno de los fragmentos.

Publicación que compartió Billie Eilish

Asimismo, la artista compartió una imagen en la que se incluyen datos de personas que han fallecido mientras se encontraban bajo custodia migratoria; en ella se pueden visualizar 32 nombres. De igual forma, responsabilizó al ICE de la destrucción de familias y de ser un departamento que "aterroriza a ciudadanos". En una de las publicaciones se pide a la población que contacte a sus representantes en el Congreso para exigir que el agente que mató a Nicole sea "arrestado y procesado de inmediato".

Evidentemente, el hecho de que una figura pública tan influyente como ella abordara el tema generó un amplio debate, además de que muchas personas se sintieran identificadas con su postura. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, continúan las protestas de millones de personas en el país encabezado por Donald Trump, quienes han manifestado su inconformidad debido a que el gobierno no ha tomado acciones contra el presunto responsable.

Fuente: Tribuna del Yaqui