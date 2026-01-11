De Hollywood a Los Cabos: Jessica Alba y Danny Ramirez se muestran muy acaramelados (FOTOS)

Los Cabos, Baja California Sur.- Jessica Marie Warren, mejor conocida como Jessica Alba, es una actriz estadounidense con una amplia trayectoria en Hollywood, y recientemente fue captada de vacaciones junto a su pareja, el también actor Danny Ramirez. Esta pareja de enamorados lució muy sonriente en las fotografías que se filtraron en redes sociales e incluso se mostró un romántico beso entre ambos.

¿Cómo empezó esta historia de amor?

Según la revista ¡HOLA! México, los rumores surgieron durante el verano de 2025, cuando fueron vistos en el aeropuerto de Cancún, preparándose para regresar a Los Ángeles. Sin embargo, el aparente secreto no duró mucho, pues a finales de julio una fuente aseguró a People que los famosos comenzaron su relación de manera informal, pero con el tiempo se volvió más seria.

Es importante mencionar que la talentosa actriz estuvo casada durante 16 años con el productor Cash Warren, y de esa unión nacieron sus tres hijos. Sin embargo, en enero de 2024, Alba y Warren decidieron poner fin a su matrimonio. Ahora, Jessica se da una nueva oportunidad en el amor y se muestra radiante junto a Danny, disfrutando plenamente de su tiempo en la playa y compartiendo momentos de alegría y cercanía.

Jessica Alba y Danny Ramirez

De hecho, fue el 2 de enero de 2026 cuando la pareja fue captada en Los Cabos, Baja California Sur. Según las imágenes, se puede deducir que se hospedaron en el exclusivo hotel One&Only Palmilla, ubicado en San José del Cabo, ya que Alba cargaba un par de bolsas con el logotipo del lugar. En lo que respecta a Danny, en cada una de las fotografías aparece concentrado en su dispositivo electrónico.

A sun-drenched kiss in Los Cabos: Jessica Alba, 44, and boyfriend Danny Ramirez, 33, were photographed getting cozy on the beach — a romance that first made headlines last July. #JessicaAlba pic.twitter.com/pVlnvZXVlu — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) January 4, 2026

La actriz de 44 años y su novio caminaban por la playa mientras ella lucía un vestido con estampado étnico, sandalias negras, gorra y gafas de sol. Ramirez, por su parte, optó por una camiseta sin mangas y bermudas deportivas. Lo que se volvió viral fue una captura en la que, ya sentados en unos camastros, comenzaron a besarse y sonreírse con plenitud. Aunque era evidente que notaban la presencia de alguien observándolos, continuaron disfrutando de su burbuja de amor.

Fuente: Tribuna del Yaqui