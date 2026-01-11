Hace historia en Hollywood: Indy, perro protagonista de 'Good Boy', gana en los Astra Awards 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.– Un hecho sorprendente ocurrió el pasado 9 de enero de 2026, cuando un perro llamado Indy ganó la categoría de Mejor Actuación en una Película de Terror o Suspenso, algo difícil de creer, ya que desde la creación de esta categoría en los Astra Film Awards nunca antes había sido galardonado un ser que no fuera humano. A continuación, te contamos todos los detalles.

El evento es organizado por la Hollywood Creative Alliance, que se celebra cada año con el propósito de reconocer no solo películas, sino también a directores, intérpretes y creadores, sin importar si se trata de producciones grandes o independientes. Todo indica que ahora decidieron diversificarse aún más, y quizá con esto en el futuro otras especies también podrían ser premiadas.

¿Contra quiénes compitió el perrito?

Uno de sus rivales más fuertes fue Ethan Green Hawke, quien ha participado en proyectos como el filme de terror Sinister (2012), el thriller The Purge (2013) y alcanzó la fama con su interpretación de Todd Anderson en Dead Poets Society. No obstante, en esta ocasión formó parte de The Black Phone 2 y compitió en la categoría que finalmente ganó el adorable can. Asimismo, entre los nominados se encontraban Sally Hawkins por su interpretación en Bring Her Back, Sophie Thatcher por Companion y Alfie Williams por 28 Years Later.

'Good Boy'

¿En qué consiste la película?

La película está dirigida por Ben Leonberg, quien, como dato importante, es también el dueño y entrenador de Indy. La historia se centra en un perro que se muda a una vivienda rural junto a su dueño, Todd. El verdadero conflicto surge cuando, con el paso del tiempo, el perro comienza a percibir fuerzas sobrenaturales que ponen en peligro la seguridad de su humano. ¿Tú ya viste la película? ¿Qué te pareció?

Indy the Dog wins Best Performance in a Horror or Thriller Feature at the 2026 Astra Film Awards. #IndyTheDogs #GoodBoyMovie #AstraAwards #AstraFilmAwards #TheAstras pic.twitter.com/wphRVCO08T — The Astra Awards (@TheAstraAwards) January 10, 2026

Opiniones

"¿¡Dios mío, Indy realmente GANÓ?! Quiero decir, preferiría que un perro tan bueno y genial (en una película INCREÍBLE) sea nuestro primer ganador de un premio a la actuación no humano antes que un actor de IA", escribió el usuario @PixelBushYT en X (antes Twitter). En contraste, @mikethexennial opina que esto es una burla: "Esto me parece una falta de respeto para los actores que estaban nominados en la categoría".

Fuente: Tribuna del Yaqui