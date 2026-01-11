Horóscopos HOY Nana Calistar LUNES 12 de enero 2026: ¿Cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este inicio de semana?

Ciudad de México.- Este lunes 12 de enero de 2026 llega con una energía de reencuadre, compromiso y arranque consciente, ideal para retomar el ritmo después del fin de semana y ajustar lo que no terminó de acomodarse. De acuerdo con la vibra que marca Nana Calistar, los astros empujan a dejar la flojera emocional y a hacerse responsables de las decisiones tomadas, y de las que se han evitado.

En el tarot domina la carta de El Papa (Sumo Sacerdote), símbolo de aprendizaje, coherencia y decisiones alineadas con valores reales. Este 12 de enero no es para correr ni para dudar, sino para ordenar, comprometerte y avanzar con claridad. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque lo que ajustes hoy marcará la estabilidad de la semana.

Horóscopos de Nana Calistar para este lunes 12 de enero

Aries

Arrancas la semana con prisa, pero sin dirección clara. Antes de aventarte, organiza tus ideas. En el amor, deja de reaccionar por impulso o vas a decir cosas de las que luego te arrepientes. El trabajo pide enfoque, no corajes.

Tauro

Este lunes te recuerda que no puedes con todo tú solo. Aprende a pedir ayuda. En el amor, alguien necesita claridad: o te comprometes o sueltas. En lo económico, cuida gastos hormiga que luego se vuelven elefantes.

Géminis

Tu mente va a mil, pero necesitas priorizar. No quieras quedar bien con todos. En el amor, una charla pendiente se da y aclara dudas. En lo laboral, evita distracciones y chismes.

Cáncer

Empiezas la semana más sensible de lo normal. No tomes todo personal. En el amor, pon límites sanos, incluso con la familia. Buen día para ordenar emociones y cerrar pendientes.

Leo

Este lunes te pide humildad y constancia. No todo es reconocimiento inmediato. En el amor, demuestra con hechos y no con promesas. En lo laboral, un pequeño avance vale más que mil palabras.

Virgo

Semana que inicia con necesidad de orden. Aprovecha para organizar agenda y prioridades. En el amor, deja de analizar tanto y actúa. Buen día para tomar decisiones prácticas.

Libra

No sigas dudando de lo que ya sabes. Este lunes te empuja a elegir. En el amor, deja de sostener relaciones por costumbre. En dinero, mejora la cosa si administras mejor.

Escorpio

Tu intuición anda filosa, hazle caso. No te enganches en pleitos innecesarios. En el amor, una verdad sale a la luz y te da paz. Buen día para cerrar ciclos.

Sagitario

Arranque de semana que te pide responsabilidad. Ya no todo es juego. En el amor, alguien espera compromiso real. En lo laboral, enfócate y termina lo que empiezas.

Capricornio

Lunes productivo si no te sobrecargas. Aprende a delegar. En el amor, muestra más emoción y menos control. En lo económico, estabilidad si sigues firme.

Acuario

Ideas nuevas aparecen, pero necesitas aterrizarlas. No prometas de más. En el amor, habla claro para evitar malos entendidos. Buen día para planear sin prisa.

Piscis

Empiezas la semana con sensibilidad alta. Cuida tu energía. En el amor, conversaciones sinceras fortalecen vínculos. Confía en tu intuición y date espacio para respirar.

