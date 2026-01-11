Luto en la música: Muere Yeison Jiménez en fatal ACCIDENTE en Colombia; no hubo sobrevivientes

Boyacá, Colombia.- La industria musical de América Latina se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del popular cantante colombiano Yeison Jiménez, quien falleció la tarde de este sábado 10 de enero de 2026 luego de que la avioneta en la que viajaba se desplomara en el departamento de Boyacá, en el centro de Colombia. El accidente no dejó sobrevivientes, informaron autoridades aeronáuticas.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la aeronave privada había despegado del aeródromo de Paipa con destino a Medellín, ciudad donde el intérprete tenía programada una presentación. Minutos después del despegue, la avioneta perdió altura y se estrelló en una zona boscosa entre los municipios de Paipa y Duitama, provocando un incendio que consumió completamente el fuselaje.

El fatal accidente aéreo ocurrió este sábado. Foto: Twitter

Así ocurrió el accidente aéreo en Boyacá

La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó que el impacto ocurrió poco después de que la aeronave iniciara su ascenso. Testigos en la zona reportaron una explosión seguida de una columna de humo visible a varios kilómetros, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia.

Elementos de rescate, bomberos y fuerzas de seguridad acudieron al sitio para asegurar el perímetro y comenzar las labores de recuperación. Sin embargo, las condiciones del siniestro impidieron cualquier maniobra de auxilio. Momentos más tarde, las autoridades confirmaron que entre las víctimas se encontraba el piloto, integrantes del equipo de trabajo del cantante y otros pasajeros.

Autoridades decretan duelo por la muerte del cantante

Ante la magnitud del hecho, la Gobernación de Boyacá anunció duelo departamental en memoria de las personas fallecidas. Asimismo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó sus condolencias públicas a través de redes sociales, donde reconoció la trayectoria de Yeison Jiménez y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares y seguidores.

Por otra parte, la Fiscalía del país y organismos especializados iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del siniestro. De manera preliminar, no se ha descartado una falla mecánica, aunque se espera el resultado de los peritajes técnicos.

¿Quién era Yeison Jiménez y por qué marcó a la música popular?

Yeison Jiménez, de 34 años, era considerado uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana. Originario de Manzanares, Caldas, su historia fue vista como un ejemplo de superación, al pasar de trabajos informales en mercados mayoristas a consolidarse como figura clave del género.

Su carrera tomó fuerza tras firmar con una importante disquera internacional y participar como jurado en programas de televisión musical. Canciones como Aventurero, Mi Venganza, De Todo Corazón y Guaro alcanzaron millones de reproducciones en plataformas digitales, posicionándolo como referente entre nuevas generaciones.

Además de su faceta artística, Jiménez se desarrolló como empresario en los sectores inmobiliario y ganadero, promoviendo mensajes de constancia y disciplina.

Fuente: Tribuna del Yaqui