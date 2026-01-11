Preocupación por Alejandro Fernández: Una EMERGENCIA médica lo llevó al hospital y tuvo que ser OPERADO

Ciudad de México.- La noche del sábado 10 de enero de 2026, el reconocido cantante mexicano de los géneros ranchera y pop latino, Alejandro Fernández, alarmó a sus innumerables seguidores luego de pronunciarse a través de sus redes sociales, donde reveló que tuvo que someterse a una cirugía. Aquí, en TRIBUNA, por supuesto que te compartimos todos los detalles de este tema.

Antes que nada, es importante aclarar que, según las propias palabras del ganador de tres Grammy Latinos y seis Premios Billboard, actualmente se encuentra bien; sin embargo, debido a la intervención quirúrgica, permanece en proceso de recuperación. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el intérprete de Me Dediqué a Perderte no ha profundizado en el asunto, aunque en nuestro medio estaremos atentos a cualquier actualización.

"Hola, mi gente. Les quiero compartir que hoy me operaron de apendicitis. Todo salió bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos. ¡Los quiero mucho!", se lee en la historia que compartió a través de su cuenta de Instagram. Posteriormente, volvió a publicar, aunque en esta ocasión hizo referencia a la trágica muerte de su colega Yeison Jiménez, quien perdió la vida el sábado en un fatídico accidente aéreo.

¿Por qué se sufren problemas de apendicitis?

De acuerdo con información de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, esta afección suele presentarse cuando el apéndice se bloquea por heces o por algún cuerpo extraño. “Es la inflamación del apéndice, que es un pequeño saco que se encuentra adherido al intestino grueso, en la zona inferior derecha del abdomen, cerca de la ingle", así define la dependencia federal los padecimientos relacionados con dicho órgano.

¿Qué le hicieron a Alejandro Fernández?

Como se mencionó anteriormente, se desconoce qué procedimiento exacto le realizaron al artista; no obstante, es bastante probable que le hayan extirpado el apéndice. En caso de que haya sido así, de acuerdo con MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la recuperación suele ser rápida y la mayoría de los pacientes regresan a sus hogares al día siguiente. Sin embargo, existe una excepción cuando se desarrolla un absceso o se presenta una ruptura, ya que en esos casos se requieren antibióticos para tratar la infección.

