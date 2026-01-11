Producción de 'Exatlón México' filtraría por error a la atleta eliminada este domingo 11 de enero

Ciudad de México.- Una vez más, se ha desatado el escándalo con Exatlón México, debido a que la producción se equivocaría terriblemente en las redes sociales, pues a través de sus cuentas oficiales aparentemente filtraron a la eliminada de este final de la quinceava semana, el domingo 11 de enero del 2026. De la misma manera, también se ha dicho quién podría ser el equipo que ganaría la Serie por la Supervivencia.

Como cada domingo, en el reality deportivo de TV Azteca, se decidirá qué atletas deberán de despedirse de la competencia,

Ahora, según el canal de YouTube de Proyecto TV, este día podría vivirse un momento complicado con la serie de la Supervivencia, y por los puntos, debido a que se cree que en esta ocasión, las tensiones van a estar muy elevadas, principalmente entre Humberto Noriega y los azules, por los festejos tan polémicos que han tenido, haciendo desde hace un par de días protagonizaron pelea a empujones, resultando en la segunda victoria del equipo de Koke Guerrero, dejando a dos rojas y dos azules en riesgo.

Pero, a través de las redes sociales, como Instagram, del programa deportivo, los encargados de estas compartieron un breve video en el que aparece la imagen y el nombre de Melissa, con las letras grandes blancas que dicen: "Eliminada", lo cual sería la confirmación de que el próximo domingo 11 de enero, los rojos perderían por quinta semana consecutiva a uno de sus elementos.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad habría una victoria roja.

Fuente: Tribuna del Yaqui