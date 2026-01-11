Revelan VIDEOS inéditos de Yeison Jiménez antes del ACCIDENTE; captan al piloto con celular en cabina

Boyacá, Colombia.- Yeison Orlando Jiménez Galeano, mejor conocido como Yeison Jiménez, fue un reconocido cantante colombiano que murió de manera trágica el pasado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo. Lamentablemente, las seis personas que viajaban a bordo fallecieron luego de que la avioneta N325FA no lograra ganar altura tras despegar del aeropuerto de Paipa, Boyacá.

Previamente, en TRIBUNA te informamos sobre una supuesta premonición que tuvo Yeison semanas antes, cuando aseguró haber soñado en tres ocasiones con incidentes relacionados con aviones. Por ello, la entrevista realizada para el programa Se dice de mí, de Caracol Televisión, cobró especial relevancia en las últimas horas, generando diversas hipótesis y una sensación entre el público de que quizá el artista presentía que no le quedaba mucho tiempo de vida.

Ahora, ha captado la atención un video grabado por Waisman Mora, fotógrafo del cantante, quien también viajaba en la aeronave y es uno de los hoy occisos. En la historia publicada en Instagram se puede apreciar que ya se encontraban dentro de la unidad y a punto de iniciar el viaje; sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue que el piloto aparece con el celular en la mano durante las maniobras de vuelo, algo que fue considerado totalmente inapropiado.

De hecho, en plataformas como X (antes Twitter) también circula más material audiovisual, entre ellos videos donde se observa a los ocupantes abordar la avioneta mientras sonríen y conversan entre sí. Incluso, uno de los clips más comentados muestra a Jiménez charlando con su equipo dentro de la cabina. Es importante aclarar que las autoridades colombianas continúan con las investigaciones y, hasta el momento, no se ha emitido un dictamen final.

uD83DuDEA8 ATENCIÓN | Video genera dudas tras accidente aéreo de Yeison Jiménez

Weisman Mora, quien viajaba con el cantante Yeison Jiménez, publicó en Instagram imágenes grabadas dentro de la avioneta antes del despegue. En el video se observa al piloto usando un celular, lo que ha… pic.twitter.com/90gsRhnIvt — ElTrino.Co (@EltrinoCo) January 11, 2026

"La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Boyacá y un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), abrió una indagación relacionada con el siniestro de la aeronave particular de matrícula N325FA, ocurrido la tarde de hoy entre Paipa y Duitama (Boyacá)", publicó ayer la Fiscalía de Colombia, siendo esta la última actualización oficial sobre el caso hasta estos instantes.

uD83CuDDE8uD83CuDDF4uD83DuDD1E Yeison Jiménez, a renowned singer of Colombian popular music, died in a small plane crash. pic.twitter.com/K1v3gqVpi4 — World In Last 24hrs (@world24x7hr) January 11, 2026

@resonancia.informativa ????| Se ha difundido un video que al parecer registra los últimos momentos del cantante Yeison Jiménez a bordo de la aeronave en la que se desplazaba junto a integrantes de su equipo de trabajo antes del siniestro en Boyacá. #Colombia #Internacional #México #Noticia #Compartir ? sonido original - Resonanciaok

