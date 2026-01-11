¿Salió del clóset? Kendall Jenner rompe el silencio y revela su verdadera orientación: "No es fácil"

Los Ángeles, Estados Unidos.- La reconocida modelo e influencer estadounidense, Kendall Jenner, recientemente volvió al centro del escándalo, debido a que rompió el silencio, ante todos los dimes y diretes sobre el hecho de que presuntamente o admite su verdadera orientación sexual, y en una reciente entrevista ha decidido confesar abiertamente la realidad de esto, ¿acaso salió del clóset?

Como se sabe, la hermana de Kyle Jenner suele estar en el centro del escándalo, así como el resto de sus hermanas, pero últimamente una constante que ha tenido, es que en varias ocasiones ha sido señalada de ser "gay de clóset", y de no querer admitir esto a causa de que no le convendría de manera comercial, pues considera que de hablarlo no sería bien recibida por el público con esto.

Recientemente, Kendall en una entrevista para el podcast In Your Dreams con Owen Thiele, mencionó que ella sabe que "hay todo un sector de internet que piensa que soy lesbiana", pero dejó claro que no forma parte de la comunidad LGBTQIA+, aunque no tiene problemas en mantener a mente abierta: "Entiendo que salir del clóset no es fácil para nadie, o al menos no para la mayoría. No digo que sea sencillo, pero conociéndome y hablando por mí misma, creo que a estas alturas de mi vida ya lo habría hecho si ese fuera el caso".

De la misma manera, la modelo estadounidense declaró que no le molesta ser relacionada con la comunidad o que duden de su orientación, pero que sí le desagrada mucho el que sean tan agresivos con la manera en que hablan del tema, como si fuera algo malo: "No es con un brazo acogedor, como 'Hey, si fueras, sí, únete'. No es amable. Es muy malo… muy del tipo '¿Qué demonios estás haciendo?'".

La famosa hija de Kriss Jenner también abordó el mito de que podría estar "ocultando" su orientación por razones comerciales, destacando que lo considera fuera de lugar esos comentarios: "He visto cosas realmente jodidas que dicen: 'Es malo para los negocios', y yo digo: '¿Qué? ¿Cómo? No lo entiendo'". De la misma manera concluyó: "Entiendo que salir del clóset no es fácil para nadie, o al menos no para la mayoría. No digo que sea sencillo, pero conociéndome y hablando por mí misma, creo que a estas alturas de mi vida ya lo habría hecho si ese fuera el caso".

