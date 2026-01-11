Sonia Restrepo despide con dolor al padre de sus hijos tras la muerte de Yeison Jiménez (VIDEO)

Boyacá, Colombia.- El exitoso cantante colombiano Yeison Jiménez como te hemos estado informando en TRIBUNA, perdió la vida el sábado 11 de enero de 2026 en un accidente aéreo el cual no solamente le quitó la vida al músico porque también y al piloto. A pesar de que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se sabe con precisión qué exactamente provocó el incidente se espera que más adelante las autoridades revelen la razones.

Por lo pronto, no solamente el mundo del espectáculo se vistió de luto, pues entre los artistas que se han manifestado sobre lamentable perdida pata la industria estuvieron Alejandro Fernández: "Uno no sabe pa donde va, pero sí donde no debe estar. Que en paz descanse", escribió el famoso mexicano que está atravesando difíciles momentos porque hace unas horas lo operaron del apéndice.

Dolorosa despedida

Las dos despedidas más dolorosas sin duda fueron sin duda las de su hija mayor Camila Jiménez quien en la publicación del perfil oficial de Yeison colocó una escueta pero muy conmovedora frase: "Te amo, papá. No sabes cuánto me parte el alma ver tus videos y que no estés aquí", causando que muchas personas le dieran el pésame y entre ellos fanáticos del artista que siguen conmocionados.

Sonia Restrepo

La viuda del intérprete de Aventurero no se quedó atrás y Sonia Restrepo publicó una serie de videos de su pareja, incluso una conmovedora fotografía navideña en la que sus hijos sonríen felices. Los comentarios no están disponibles pero la joven sí dedicó unas palabras a la persona con la que compartió parte de su vida: "DESCANSA EN PAZ. ¡Te extrañaremos mucho!" dice en su primer post.

Carlos Vives homenajea a Yeison Jiménez

De acuerdo con información de Infobae, durante la Feria de Manizales, Carlos Vives rindió un pequeño homenaje en memoria de Yeison Jiménez, mientras interpretaba el tema Jaime Molina. Asimismo, también expresó un poco de su sentir asegurando que a pesar de todo la celebridad dejó un gran legado en la música: "Entonces, para celebrar a Jason, sí, porque es difícil. Eh, yo sé que hay una canción que nos gusta mucho".

