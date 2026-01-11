Tres ADVERTENCIAS, un destino trágico: Lo que Yeison Jiménez contó antes de MORIR en accidente (VIDEO)

Boyacá, Colombia.- La tarde del sábado 10 de enero de 2026 falleció el cantante colombiano Yeison Jiménez. La forma tan trágica en la que partió de este mundo continúa generando conmoción; sin embargo, en las últimas horas se volvió viral una entrevista que concedió hace tres semanas al programa Se dice de mí, de Caracol Televisión, en la cual confesó haber soñado en tres ocasiones con un accidente de avión.

"Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión…", expresó el intérprete de De Pura Rabia, quien ganó el premio a la Mejor Canción Popular en los Premios Nuestra Tierra 2023. Además, llama especialmente la atención que los sueños guardaban semejanzas entre sí, comenzando porque en uno de ellos le pedía al copiloto que diera una vuelta extra al avión antes de despegar, mientras que en otro tanto Yeison como los ocupantes sufrían un percance aéreo que incluso llegaba a aparecer en los titulares de los medios.

Cabe destacar que estas premoniciones —como las han llamado los internautas tras su fallecimiento— comenzaron a manifestarse durante su gira por España: "Yo he soñado dos veces en España, en gira en España, que yo llego a Olaya, en Medellín, que el capitán me dice: 'estamos listos', y yo le digo que le dé una vueltica al avión y vuelva…", relató quien fue uno de los artistas más representativos del país.

¿Ya le había pasado algo parecido?

Yeison Orlando Jiménez Galeano confesó en el mismo programa que tal vez estos sueños estaban relacionados con una experiencia previa, cuando vivió un incidente aéreo en el que la aeronave presentó fallas técnicas minutos después de despegar, lo que obligó a regresar a la pista. Afortunadamente, en aquella ocasión no ocurrió nada grave y todo quedó en un susto, algo que esta vez no sucedió, ya que el siniestro terminó con la muerte de cuatro miembros de su equipo de trabajo y el piloto.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las primeras investigaciones señalan que la aeronave no logró alcanzar la altitud esperada tras despegar desde Paipa, y en su lugar se estrelló en una zona rural de Boyacá. Las imágenes que circulan desde ayer en distintas plataformas resultan impactantes, ya que la nave en la que viajaba Jiménez quedó calcinada y completamente destruida.

