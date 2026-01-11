(VIDEO) Alfredo Olivas se aleja de los escenarios, pero promete volver renovado: ¿Cuándo será?

Ciudad de México.- José Alfredo Olivas Rojas, reconocido cantante de música regional mexicana, originario de Ciudad Obregón, Sonora, preocupó hace algunas semanas a sus millones de seguidores cuando confirmó que se retiraría por un tiempo de los escenarios. Posteriormente, el artista atribuyó esta decisión a la información falsa que comenzó a circular previo a su presentación en Cancún, donde se aseguraba que había sido víctima de un ataque armado.

Sin embargo, la noche de ayer, sábado 10 de enero de 2026, volvió a pronunciarse sobre el tema, luego de que la popular creadora de contenido Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, publicara un video en su perfil, donde suele mantener a su audiencia informada sobre lo más relevante del espectáculo. En dicho material, el intérprete especializado en los estilos de banda sinaloense, mariachi y country habló sobre cuándo planea regresar a los escenarios.

Desde Jalisco, Alfredo Olivas se mostró optimista, aunque también un poco nostálgico por esta decisión que ya es un hecho. En algún momento del video aclaró que esta pausa le servirá para regresar "renovados" y dejó en claro que nadie se está despidiendo, ya que se trata únicamente de un "hasta luego". Es importante mencionar que el cantante, cuya carrera artística inició a los nueve años de edad, no profundizó en los motivos, aunque reiteró su compromiso de volver a presentarse en vivo.

Alfredo Olivas se retira de los escenarios

¿Cuándo regresará?

La fecha exacta aún no ha sido definida y, según el propio artista, probablemente será hasta el Mundial 2026. "No lo hemos determinado, pero yo creo que sí de aquí al Mundial, de perdida", expresó el cantante de 32 años. En cuanto a sus presentaciones, los últimos conciertos antes de su inminente pausa se llevarán a cabo en el Palenque de Arandas, del sábado 3 al domingo 18 de enero de 2026.

"Esto no es un adiós, es un hasta pronto. Hoy última fecha de @alfredoolivasofficial en @palenquearandas, donde confirma que se aleja de los escenarios por un tiempo para regresar con nuevos bríos y mucha música @starmediaconsulting", escribió Chamonic. En los comentarios, varios internautas se mostraron consternados, utilizando emojis de llanto y dejando claro que desde ahora ya extrañan a Alfredo Olivas.

Fuente: Tribuna del Yaqui