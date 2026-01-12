Alfredo Adame debuta como conductor de 'Venga la Alegría' pese a veto de Pati Chapoy; piden que se quede

Ciudad de México.- Circulan fuertes rumores de que la periodista mexicana Pati Chapoy estaría furiosa luego de enterarse que el polémico actor y conductor Alfredo Adame consiguió tener su sección propia dentro del programa de Venga la Alegría. Como se recordará, tras el fin de La Granja VIP, se mencionó que Pati solicitó que Adame no acudiera como invitado a su programa Ventaneando porque no lo soporta.

¿Cómo fue el debut de Adame en el matutino?

El nuevo segmento que Adame conduce es Freddy Show, el cual forma parte del matutino de TV Azteca versión fin de semana. El ganador de La Granja VIP tuvo más de la mitad del programa para llevar a cabo la sección que comenzó con un monólogo del conductor. Al estilo de show nocturno, Adame entrevistó a los conductores del programa y tiró una que otra indirecta. En el caso de Ferka, le mostró fotografías de cómo lucía antes de sus cirugías, a lo que ella aclaró que no eran procedimientos estéticos, sino puro ejercicio.

Tras confirmarse la incorporación de Adame al matutuino, el periodista Poncho Martínez, exproductor de TV Azteca y creador de contenido, afirmó que quién está bastante molesta con esta contratación es nadie más y nadie menos que Pati Chapoy.

Querían meter a Alfredo Adame a conducir Venga la Alegría y Pati estaba muy enojada y no sé si llegaron a un punto medio de la negociación, pero Alfredo Adame ya está a las 9 de la mañana en Venga la Alegría con este Freddy Show y también están los rumores de que va a estar Eleazar", mencionó Ponchote.

Sería tanta la molestia de 'La Chapoy', que se habla sobre el posible cierre de ciclo de la periodista y el programa Ventaneando: "Yo sé que Pati estaba muy dolida, esa es la información que tengo. Esto que le están haciendo a la conductora es una falta de respeto, porque como empresa estás respaldando a quien está atacando. El ciclo de Pati y 'Ventaneando' podría estar terminando".

¿Qué están pidiendo en redes sociales tras la participación de Alfredo Adame en 'Venga la Alegría'?

Pese a la molestia de Pati por la incursión de Alfredo Adame en Venga la Alegría, usuarios de redes sociales se mostraron contentos y pidieron que el conductor se quede fijo en el programa, debido a que la producción no mencionó si su sección se transmitirá todos los fines de semana.

Incluso hubo quienes pidieron un programa especial para él. "Esto merece su propio horario estelar", "Ojalá te den un programa completo, estuvo genial", "Queremos más 'Freddy Show' estuvo buenísimo", "Que le pongan su programa en las noches con artistas invitados, daría un gran show", "nos urge verlo", "por favor que se repita, por fin algo entretenido", fueron algunos de los comentarios.

Fuente: Tribuna del Yaqui