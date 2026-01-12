¿Amistad, respeto o colaboración? El vínculo de Yeison Jiménez con Ángela Aguilar y Christian Nodal

Boyacá, Colombia.- A pesar de que el hecho ocurrió durante el fin de semana, la industria de la música continúa consternada por el fallecimiento del cantante colombiano Yeison Jiménez, quien perdió la vida en un trágico accidente aéreo el pasado sábado 10 de enero de 2026, a los 39 años de edad. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las investigaciones por parte de las autoridades correspondientes continúan en curso y aún no se ha emitido un dictamen oficial sobre las causas del siniestro.

¿Qué tenía que ver con Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Desde temprana edad, el intérprete de Aventurero mantuvo una estrecha conexión con la música mexicana, algo que él mismo reconoció en una entrevista concedida el año pasado, según información de Infobae: "México es el país que sembró en mí la música regional. Crecí escuchando su música toda la vida. Les tengo una deuda". Tan fuerte era ese vínculo que incluso artistas mexicanos reaccionaron a su fallecimiento, como Alejandro Fernández, quien le dedicó unas palabras: "Uno no sabe pa’ dónde va, pero sí dónde no debe estar. Que en paz descanse".

Retomando el tema de Ángela Aguilar y Christian Nodal, en agosto de 2024, durante una entrevista concedida a Univisión, se le cuestionó a Yeison Jiménez sobre su relación con la familia Aguilar, así como su opinión respecto al matrimonio entre la intérprete de Qué agonía y el cantante sonorense. En aquel momento, el colombiano expresó el profundo respeto que sentía por la joven artista y reveló que incluso conocía a Pepe Aguilar, con quien llegó a compartir una comida.

Historia de Pepe Aguilar

"Es muchísimo respeto el que le tenemos a Angelita, por aquí estuvo en Colombia y le fue muy bien. Conozco a Pepe, a su señor padre, con el cual compartimos, fuimos a comer. Así que muchas bendiciones a Christian, a Ángela y a toda su familia. Que les vaya súper bien con su matrimonio", expresó en su momento el cantante, quien tras su repentina partida dejó a tres hijos y a su esposa, Sonia Restrepo.

¿Grabó un tema musical con Ángela Aguilar?

Hasta ahora, se desconoce si esta información es verídica, ya que la nieta de Flor Silvestre no ha salido a aclarar la situación. No obstante, en distintos medios y redes sociales continúa circulando la versión de que ambos habrían grabado una canción que aún no ha sido lanzada de manera oficial. Cabe señalar que, precisamente en 2025, ambos artistas tenían contemplada su participación en las festividades de San Pedro, en Neiva, Colombia, evento que finalmente fue cancelado debido a un percance en la estructura del escenario.

