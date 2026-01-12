Ángel de 4 patas: Yuri revela que padeció terrible enfermedad y cuál fue el milagro que la salvó

Ciudad de México.- La reconocida cantante mexicana, Yuri, recientemente brindó una entrevista al programa Hoy, en la que se sinceró y reveló que tiene un ángel de 4 patas, asegurando que cuando estuvo padeciendo de una terrible enfermedad, que la llevaba a estar tirada en cama y con ataques de ansiedad, se volvió el milagro que le salvó la vida.

Yuri es una de las más famosas y reconocidas artistas mexicanas, gracias a sus canciones como La Maldita Primavera y El Apagón, que en los últimos años ha estado en el centro del ojo público gracias a sus escándalos y también a las preocupaciones que ha despertado por su estado de salud, debido a que recientemente confesó que en el 2020 enfrentó una crisis en este aspecto de su vida que la asustó.

La artista de origen mexicano, como parte de su gira Icónica Tour, ha estado muy activa con entrevistas a diferentes medios de comunicación, y hace poco brindó unas declaraciones al programa Hoy, en la que decidió presentar a sus fans a su perrita, Nala, como el ser que le salvó la vida hace cinco años, destacando que para ella es como su hija y siempre estará agradecida con su presencia.

Agarrando fuerzas llena de amor!… Dios es bueno, es fiel… #family pic.twitter.com/vu1mI1k7iB — Yuri (@OficialYuri) January 10, 2026

Yuri mencionó que la perrita chihuahua llegó a su vida en Navidad del 2020, mientras que ella estaba enfrentando ataques de ansiedad y pánico terribles, porque había días en los que no podía levantarse de la cama, y todavía no le daban un diagnóstico. Pero, mientras que estaban buscando ese mal en su ser, su can le comenzó a dar una paz y una calma que le salvó la vida y más cuando supo que le sucedía.

Según la participante de Juego de Voces, mencionó que cuando estaba acostada y comenzaba a sentir esos dolores, que no podía ponerse de pie y que estaba cerca de un ataque de ansiedad, la perrita se subía hasta su pecho, se acurrucaba en ella, y poco a poco, mientras ella le daba caricias, se calmaba hasta el punto en que podía salir de la cama, asegurando que sin Nala, no sabe que sería de ella.

Fuente: Tribuna del Yaqui