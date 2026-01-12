Antonio Rosique presume el corrido tumbado que le crearon en honor al 'Exatlón México' tras 9 años al aire

Ciudad de México.- El reconocido presentador de deportes mexicano, Antonio Rosique, recientemente causó un gran impacto en sus redes sociales al presumir el corrido tumbado que se estrenó hace poco, y que fue creado en honor a uno de los realitys más famosos de la TV, Exatlón México, en el que se mencionaron a las leyendas más importantes, conmemorando sus 9 años al aire, siendo de los más vistos por el público.

Como se sabe, en el año del 2017 se estrenó la primera temporada del reality deportivo de TV Azteca, siendo el proyecto más ambicioso de la televisora del Ajusco, con premio de dos millones de pesos, pero con premios a lo largo de las semanas, para motivar a los competidores a ganar las competencias. Desde el primer momento se dividieron en dos equipos, los rojos y los azules, aunque al final, solo uno se lleva el tan anhelado premio.

Actualmente dicho proyecto deportivo se encuentra en la novena temporada a la mitad, con Rosique nuevamente siendo 'La Máxima Autoridad', conduce el proyecto, pero, al ser el presentador tiene libertad de acceder a redes sociales, y por ello es que ha tenido la dicha de compartir con sus millones de seguidores que tras casi una década al aire, le han creado al programa un corrido en el que resaltan su importancia cultura.

En la canción creada para el proyecto, se puede escuchar como comienza hablando de la importancia de Rosique, en el que aseguran que por él es que las familias se reúnen y ven el Exatlón México, que es por su causa el que actualmente se considere el programa uno de los mejores en México y existan tantas leyendas mexicanas, como lo es el gimnasta David 'La Bestia' Juárez y también Mati Álvarez.

