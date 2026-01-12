Cantante colombiano fallece en accidente, Yolanda Andrade reaparece con Julio César Chávez y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen y dicen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, has llegado al lugar indicado porque a continuación te mostraremos la edición más reciente del Tribuna Top 3 Espectáculos. En el resumen de este lunes 12 de enero, entérate de que el cantante colombiano Yeison Jiménez falleció trágicamente el pasado 10 de enero en un accidente aéreo, junto a otras seis personas que viajaban con él en la avioneta, luego de que la nave no lograra ganar altura tras despegar del aeropuerto de Paipa, Boyacá.

Kendall Jenner es natural

Recientemente, la modelo Kendall Jenner negó de manera tajante haberse sometido a cirugías en el rostro, esto durante una participación en un podcast. El episodio fue publicado el 9 de enero de 2026, y rápidamente se volvió tema de conversación por la claridad con la que Jenner negó haberse sometido a cirugías plásticas faciales. Durante la conversación, Kendall Jenner fue tajante al referirse a los señalamientos que aseguran que se ha realizado una reconstrucción facial completa. "Nunca me he hecho ninguna cirugía plástica en la cara. Nunca me he hecho nada", afirmó.



Yolanda Andrade reaparece con Julio César Chávez

El exboxeador Julio César Chávez publicó un video al lado de la conductora Yolanda Andrade desde Sinaloa, donde aclaró que la famosa se encuentra bien a pesar de todo lo que se ha especulado en los últimos meses. En el video, grabado en un ambiente relajado y familiar, Chávez se dirige de forma frontal tanto al público como a los medios de comunicación, subrayando que Andrade se encuentra acompañada de sus seres queridos y en mejores condiciones de lo que se ha dicho en distintos espacios. Con tono irónico y contundente, el exboxeador expresó: "Hola, amigos de México y Sinaloa, donde nació Yolanda Andrade. Ustedes, a todos los periodistas y a todos los amigos que matan y entierran todos los días a Yolanda Andrade. Aquí está vivita y coleando. Está también su mamá, está su hermano. Está más cuerda y está más sana que yo".



Cantante colombiano fallece en accidente aéreo

El cantante colombiano Yeison Jiménez falleció trágicamente el pasado 10 de enero en un accidente aéreo, junto a otras seis personas que viajaban con él en la avioneta, luego de que la nave no lograra ganar altura tras despegar del aeropuerto de Paipa, Boyacá. Casualmente, el artista tuvo tres sueños premonitorios sobre su muerte. "Nunca había dicho esto, nadie lo sabe", confesó en una entrevista con Juan Pablo Raba, el pasado mes de abril. "Yo empiezo a soñar un tema muy delicado, y es que íbamos a tener un accidente. Lo veo tres veces".

Fuente: Tribuna del Yaqui