Drama familiar: Cibad Hernández, ¿responsable del distanciamiento entre Alicia Villareal y su hermana?

Ciudad de México.- Una nueva bomba soltó la creadora de contenido Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, relacionada con Alicia Villareal la exvocalista e imagen de Grupo Límite. Como te hemos mantenido informado, la cantante ha sido noticia en los últimos meses por su relación sentimental con el influencer Cibad Hernández, un vínculo que ha generado mucha polémica en el círculo de La Güerita Consentida.

Sin embargo, ahora surge una nueva versión por parte de una experta en espectáculos, ya que desde hace tiempo se comenta que la cantante regiomontana estaría algo distanciada de su hija Melanie Carmona por su novio, aunque la situación se torna todavía más interesante. Todo parece indicar que la hermana de Alicia, quien también es su socia y mánager, se alejó de la ex de Cruz Martínez por influencia de Hernández.

¿Está siendo manipulada?

El conferencista motivacional percibió cierta "vulnerabilidad" en Villareal debido al conflicto con Cruz, situación que aprovechó Hernández y que, según Chamonic, sigue resultándole muy conveniente. Uno de los supuestos objetivos del influencer sería obtener mayor relevancia tanto en su carrera como en los negocios de la cantante. Es importante señalar que, hasta el cierre de esta nota, ninguno de los involucrados ha ofrecido declaraciones al respecto.

Alicia Villareal y Cibad Hernández

"Hace unos días me contaron que Coral, la hermana de Alicia, se ha distanciado de ella, quien recordemos es su mánager y socia, pero que ha decidido tomar distancia por la influencia del novio de Alicia, quien en todo intenta intervenir. Desde que este señor Cibad apareció en la vida de Alicia, todo se volvió un caos. Se aprovechó de la vulnerabilidad y del mal momento que estaba atravesando Alicia, pues llegó con maleta e hijos (quienes permanecen por temporadas)”, aseveró Jacqueline.

¿La familia de Cibad Hernández trabaja con la famosa?

Otra revelación impactante de la influencer es que Hernández convenció a la cantante de incorporar a varios de sus familiares en sus actividades profesionales, específicamente a su hermana y su sobrina: "Supuestamente, la hermana y la sobrina de Cibad son asistentes de Alicia, pues han sido vistas en diferentes eventos", señaló la fuente. Por último, el conflicto entre Alicia y su hermana habría iniciado en septiembre de 2025, y se dice que, tras la discusión, Coral decidió marcharse junto con gran parte del equipo.

