"Es absurdo": Marimar Vega rompe el silencio sobre 'infidelidad' de Alberto Guerra a Zuria con Madonna

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Marimar Vega, después de tantos dimes y diretes, ante la supuesta infidelidad del actor y modelo mexicano, Alberto Guerra, a su hermana, la también artista, Zuria Vega, al trabajar con la cantante estadounidense, Madonna, decidió dar una entrevista en la que rompe el silencio al respecto, además de señalar que el pensar en su divorcio es "absurdo".

Como se sabe, en el 2025 comenzó a especularse que Vega y Guerra estaban cerca del divorcio, porque el actor habría tenido sus quereres con 'La Reina del Pop'. Ahora, a un año de tantos dimes y diretes, Marimar declaró que el comercial entre su cuñado y la cantante fue 100 por ciento profesional y todo es nada más que un chisme, que ella y su familia ya solo lo dejan pasar: "Pues es que la verdad es medio absurdo el chisme, digo, sí, no sé, y todavía, no sé, es medio absurdo el chisme la verdad, entonces como que o lo tomas con humor o... O nada más, pues nada, está increíble lo que le está pasando a Alberto".

Y pues si Zuria lo ama, qué increíble lo que le está pasando. Y como pareja también, ¿no? Porque al final si le va bien a tu pareja, te va bien a ti, le va bien a tus hijos. Es una cosa de familia", agregó.

Ante esto, la actriz de melodramas como Mar de Amor, declaró que tanto ella como su hermana y el resto de su familia, están felices de todo lo que ha conseguido Alberto a lo largo de sus más de 30 años de carrera y como sigue cosechando éxitos y se apoyan entre ellos como un matrimonio: "Y todos estamos felices por los éxitos de Alberto y la carrera de Zuria también. Entonces creo que son una familia exitosa y que se apoyan y que se aman mucho y así es".

De la misma manera, Marimar destacó que ella tampoco le ha dado mucha importancia a lo que se dice que pasó entre Alberto y la intérprete de La Isla Bonita, porque es normal que en el medio donde se manejan, los chismes salgan y se viralicen aunque sean falsos: "Es que así es esta profesión también, si te pones a ver entre la suerte, entre estar en el lugar correcto, entre tener al equipo correcto. Entonces, creo que él lo ha aprovechado muy bien y de verdad me da muchísimo gusto

Finalmente, señaló que ella conoce bien a su cuñado y la clase de hombre que es, porque en TV Azteca trabajaron juntos y pudo conocer a esa persona con integridad que ahora está con su hermana, enfocado en su trabajo, que ahora le da muchos éxitos y frutos satisfactorios: "Digo, imagínate, yo conozco a Alberto desde que hacíamos novelas hace años, fuimos pareja tres veces en novelas en Azteca, ¿no? Entonces, uno sabe, a veces la gente no se da cuenta y los ve de repente triunfar, pero llevamos años haciendo esto y años picando piedra. Entonces, este es el resultado".

Al día de hoy nosotros nos seguimos enfrentando a castings y castings y que te digan que no y que te digan que no. Y era lo que hablábamos al principio, hay que aprender a eso, a aceptar que a veces no y nada. Y también creo que con la edad uno se va a dar cuenta que también lo que más importa en la vida es la familia, las relaciones personales y tu trabajo es tu trabajo", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui