Horóscopos HOY Nana Calistar MARTES 13 de enero 2026: La suerte de tu signo zodiacal

Ciudad de México.- Este martes 13 de enero de 2026 llega con una energía de ajuste fino y toma de conciencia, ideal para corregir el rumbo antes de que la semana avance de más. De acuerdo con la vibra que marca Nana Calistar, los astros empujan a dejar la terquedad y a escuchar señales que ya se han repetido varias veces. El Universo no castiga: insiste hasta que aprendes.

En el tarot domina la carta de La Rueda de la Fortuna, símbolo de cambios, giros inesperados y oportunidades que dependen de cómo reacciones. Nana Calistar advierte: no todo cambio es malo, a veces el sacudón es justo lo que necesitabas para despertar. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque lo que hoy cambia de dirección puede abrirte una puerta que no habías visto.

Horóscopos de Nana Calistar para este martes 13 de enero

Aries

Este martes te sacude tantito para que reacciones. No sigas necio con algo que ya no funciona. En el amor, deja de querer imponer tu punto de vista. A veces ganar no es tener la razón, sino la paz.

Tauro

La vida te pide flexibilidad, aunque no te guste. Hoy toca ajustar planes y soltar el control. En el amor, alguien necesita más atención de tu parte, no solo estabilidad. Cuida tu dinero, evita gastos por impulso.

Géminis

Día de cambios inesperados, pero necesarios. No te alteres si algo no sale como lo planeaste. En el amor, una conversación te abre los ojos. En el trabajo, evita distracciones o errores por andar en todo y en nada.

Cáncer

Las emociones se mueven, pero ya no te dominan como antes. Buen día para poner límites claros. En el amor, deja de cargar culpas ajenas. Lo que no es tuyo, no te toca resolverlo.

Leo

El orgullo hoy puede jugarte en contra. Aprende a ceder. En el amor, alguien quiere hechos, no discursos. En lo laboral, un cambio de estrategia te beneficia más de lo que crees.

Virgo

Martes ideal para corregir errores sin castigarte tanto. Nadie es perfecto. En el amor, deja de analizar cada detalle y fluye. En lo personal, organiza tus pendientes y evita el estrés innecesario.

Libra

La balanza se mueve y te obliga a decidir. No sigas aplazando lo inevitable. En el amor, se caen ilusiones, pero ganas claridad. En el dinero, cuida gastos que no te aportan nada.

Escorpio

Tu intuición anda encendida. Hazle caso. Hoy descubres algo que cambia tu forma de ver a una persona. En el amor, mejor verdad dura que mentira bonita. Buen día para cerrar ciclos.

Sagitario

El día te pide responsabilidad y menos improvisación. No huyas de compromisos. En el amor, define qué quieres antes de seguir confundiendo. En lo laboral, un ajuste te pone en mejor camino.

Capricornio

Martes productivo si aceptas que no todo depende de ti. Aprende a delegar. En el amor, muestra más emoción y menos control. Buen momento para tomar decisiones maduras.

Acuario

Cambios mentales importantes. Hoy entiendes algo que antes no querías ver. En el amor, habla claro y sin rodeos. No guardes lo que te incomoda porque luego explota.

Piscis

Día sensible, pero revelador. No te enganches en dramas ajenos. En el amor, una señal te confirma por dónde sí y por dónde no. Confía en tu intuición, no falla.

Fuente: Tribuna del Yaqui