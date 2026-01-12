¿Julio César Chávez rescató a Yolanda Andrade? 'El Campeón' pública VIDEO con la actriz y su madre

Ciudad de México.- El reconocido exboxeador mexicano, Julio César Chávez, recientemente empleó sus redes sociales para publicar un video al lado de la querida y polémica conductora, Yolanda Andrade, en la que también se puede ver a la madre de la celebridad de Televisa, y 'El Campeón del Mundo' comparte inesperado mensaje sobre su situación de 'secuestro', ¿acaso la rescató?

Como se sabe, fue Gustavo Adolfo Infante el que aseguró que recibió de "fuentes cercanas a la familia", informes sobre el hecho de que Yolanda no tenía autonomía, que ni siquiera tenía poder sobre sus elecciones o dinero, a causa de que su hermana, Marilé Andrade, estaba bajo el control de su actual pareja, la cual le aconsejaba tenerla incomunicada, que incluso la alejaron de su madre para que no tuviera apoyo y manejar todo su dinero.

Ante esto, la también presentadora mexicana, después de celebrar la Navidad, apareció junto a su cuñado, Sergio Araiza, en un video en su cuenta de Instagram, donde ella negó estas declaraciones, asegurando que estaban todos en familia, pero en sana paz y respetándose, así como cada quién tenía su dinero y su libertad, incluso Yolanda bromeó en el video con el hecho de que si tocaba su dinero se la iba a ver con ella.

Junto a su cuñado Sergio, Yolanda Andrade me responde.

¿Creen que está todo armado? Hoy en exclusiva en mi programa continúa toda la verdad sobre este caso. #yolandaandrade #yolanda #sergio #javierceriani pic.twitter.com/7FUYjFtGNq — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) December 29, 2025

Ahora, en medio de todos estos dimes y diretes, la reconocida presentadora de Montse y Joe ha hecho una nueva aparición pública en redes sociales, pero esta vez al lado del denominado 'Leyenda del Boxeo'. En dicho material audiovisual compartido en la cuenta del expugilista, se ve a Yolanda sentada a su lado, abrazados y con una sonrisa, tras lo cual la cámara se desliza unos centímetros y se ve a la madre de Andrade.

Lo que llamó mucho la atención de los seguidores del padre de Julio César Chávez Jr., fue el hecho de que dijo que estaba con Yolanda en su casa en Culiacán y con todo y su madre, pidiendo a todos sus seguidores que no creyeran "ningún chisme que ronda por ahí", haciendo referencia al tema de su hermana y cuñado, destacando que ella estaba bien, que era libre y pasarían un buen rato juntos.

Fuente: Tribuna del Yaqui