Luto en Televisa: Fallece Mario Cid, actor del cine de Oro mexicano y padre de Mara Escalante

Ciudad de México.- Este lunes 12 de enero de 2025 se informó que falleció el actor mexicano Mario Cid a los 93 años. La noticia fue difundida por la Asociación Nacional de Actores, de la cual también fue Socio Honorario del Sindicato. Cabe destacar que este reconocido guionista del Cine de Oro mexicano era padre de la actriz y comediante Mara Escalante, mejor conocida por su serie de Televisa María de todos los Ángeles.

La Asociación Nacional de Actores expresó su pesar por la pérdida: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Mario Chávez García Cid, Mario Cid, Socio Honorario de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz", escribieron en sus redes sociales, recibiendo numerosos mensajes de apoyo y reconocimiento por su trayectoria en la industria del entretenimiento mexicano.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, Mara Escalante no se ha pronunciado públicamente, aunque ya comenzaron a llegarle los pésames. En TRIBUNA estaremos atentos a cualquier declaración, ya que se desconoce la causa del fallecimiento. De igual manera, en las diversas plataformas de la web, miembros del gremio comenzaron a externar sus condolencias y homenajes.

Mario Cid

Precisamente, este mismo día se anunció la muerte de otra integrante de la Asociación Nacional de Actores, lo que también generó reacciones de solidaridad: "La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Emma Rosa García Gutiérrez, Socia Honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz".

Trayectoria de Mario Cid

El padre de la intérprete de Doña Lucha se llamaba Mario Chávez García Cid, nació el 27 de junio de 1932 en Tampico, Tamaulipas. De acuerdo con información en línea, inició su carrera cinematográfica en 1957 con la película Al compás del rock and roll, y desde entonces se desempeñó en el medio durante más de seis décadas. Entre otros de sus proyectos destacan Locos peligrosos (1957), El águila negra en la ley de los fuertes (1958), Refifi entre las mujeres (1958), Santo contra el cerebro diabólico (1961) y El tigre de Santa Julia (1974).

