¿Luto en Televisa? Reportan muerte de Édgar Vivar y actor de 'El Chavo del 8' sale a aclarar la verdad

Ciudad de México.- Tras varios días de que se reportara la muerte del famoso actor de origen mexicano, Édgar Vivar, el actor de El Chavo del 8 ha decidido dar una contundente respuesta al tema, y por ello es que aclaró la verdad del rumor, ¿acaso sí hay luto en Televisa por otro protagonista de la serie?. De la misma manera, enfrentó los escándalos de sus colegas.

Como se sabe, hace un par de semanas comenzó a circular en redes sociales la noticia de que el famoso intérprete de 'El Señor Barriga' había perdido la vida. Ante esto, Édgar se mostró tranquilo y con un buen sentido del humor señaló que: "Espero que no se viralice mi muerte". Ante esto, solo declaró que no podía hacer nada al respecto, que así se manejan las cosas y que "las malas noticias corren más rápido que las buenas".

Sobre su estado de salud y cómo se encuentra, Vivar señaló que ahora que sigue vigente en la actuación con la serie Vecinos, se siente muy feliz y pleno, asegurando que la televisión para él es un vitalizador y este nuevo año espera que le vaya mejor en la vida y el trabajo: "La televisión ha sido todo para mí, es una plataforma maravillosa, aunque muy efímera. Es un año uno, vamos a empezar otra vez con una disposición más positiva y constructiva".

Con respecto al pleito que hay entre Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves, dejó en claro que no piensa meterse en esas cosas porque no son de su incumbencia, y solo puede decir que él recuerda con gran cariño a ambas mujeres: "Hoy y el resto del año no voy a hablar de cosas que no me competen y que no me producen. Siguen siendo mis amigas y lo que ellas digan es cuestión de ellas. Hay que hacer cosas bonitas, eso es un compromiso con la vida. No hay que quedarse con resentimientos, esos sentimientos no son buenos".

Tomando el curso de sus excompañeros de escena, al ser cuestionado sobre el reciente escándalo de Carlos Villagrán al responderle grosero a un niño, también declaró que no piensa entrar en detalles y decir nada al respecto, que solamente iba a citar una frase que le gusta mucho de William Shakespeare: "El hombre debe ser dueño de sus silencios porque puede convertirse en esclavo de sus palabras".

¡Édgar Vivar pide que NO se VIRALICE su MU3RT3 y REVELA que NO hablará de Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves! #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/jGgZrqqmIc — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) January 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui