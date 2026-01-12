"Necesito tiempo": Adrián Marcelo anuncia su retiro de la comedia en medio de su 'divorcio' de Karina

Ciudad de México.- En medio de los rumores de su supuesto divorcio de Karina Puente, con quien tenía más de cuatro años de matrimonio, el polémico presentador regiomontano, Adrián Marcelo, impactó pues acaba de emplear sus redes sociales para anunciar que se retira de la comedia pues necesita "tiempo" para él mismo, para poder regresar renovado y mejor que nunca, asegurando que seguirán viéndolo con Iván 'La Mole' Fermett.

Como se sabe, después de que Adrián saliera de La Casa de los Famosos México, se ha especulado una crisis matrimonial, y el pasado sábado 10 de enero, el mismo comediante confirmó esta información, al menos por unos momentos. A través de la cuenta de Instagram, el regiomontano en la cual compartió un mensaje que confirmaba su separación, señalando que los últimos cuatro años en su casa, que es la que compartía con Karina, fueron los peores de su vida, por lo que aconsejó a sus fans que no se casen,

"Me voy a retirar de la comedia por un tiempo indeterminado. San Diego y Las Vegas serán las últimas fechas de Hermanos de Leche, este año. Vayan, si pueden, es un show que hemos planeado y elaborado minuciosamente, en equipo. Le pusimos cariño y mucho esfuerzo para pulirlo".

"No tengo duda que volveré renovado. Mi deseo de convertirme en el mejor comediante mexicano sigue INTACTO, pero de momento, necesito invertir tiempo en mí. Es justo y necesario".

"En los capítulos de Hermanos de Leche seguiré siendo el mismo hijo de perra ácido y tosco. Siempre me he mostrado transparente y de momento, ES LO QUE HAY. Vendrán tiempos mejores. Nos volveremos a ver en los escenarios, no tengo duda".

Adrián Marcelo se retira de los escenarios por tiempo indefinido. pic.twitter.com/TuxpvD87Zm — Cerebros (@CerebrosG) January 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui