¿Otro bebé en Hollywood? Selena Gómez y Benny Blanco provocan rumores en los Golden Globes (VIDEO)

Los Ángeles, Estados Unidos.- La noche de ayer domingo 11 de enero de 2026 fue una de las más especiales para las celebridades de Hollywood, entre deslumbrantes vestuarios, polémicas declaraciones y hasta posibles embarazos. Al menos eso es lo que señalan las redes sociales y algunos medios estadounidenses en relación con la apariencia de Selena Gómez, quien acudió acompañada de su esposo, el productor Benny Blanco.

Para comenzar, el look de la famosa consistió en un diseño exclusivo de Chanel, compuesto por un vestido bustier de terciopelo negro que incluía más de 200 plumas, además de organza y gasa de seda. En esta ocasión, la estrella decidió desfilar por la alfombra roja de los Golden Globes 2026 con un corte de cabello estilo bob, maquillaje sobrio, zapatos negros de punta y accesorios como anillos y aretes, también de la reconocida casa de moda francesa.

¿Está embarazada?

En realidad, la pareja no ha salido a hablar públicamente sobre el tema, ya que este rumor surgió en diversas plataformas digitales, de manera similar a lo ocurrido en su momento con el supuesto embarazo de Zendaya y Tom Holland. Sin embargo, en el caso de Selena, la especulación comenzó debido a que en varias fotografías posó con la mano sobre su vientre, un gesto que posiblemente fue involuntario, pero que bastó para que los fans echaran a volar su imaginación.

Aseguran que Selena Gomez está embarazada

Evidentemente, las opiniones se encuentran divididas, pues mientras algunos celebran pensando que en unos meses su cantante favorita podría convertirse en madre, otros se han encargado de señalar que es inapropiado hacer comentarios sobre el cuerpo de una mujer, especialmente considerando que Gómez padece lupus. Precisamente, en una entrevista concedida a la revista Vanity Fair, la artista de 32 años abordó el tema con sinceridad: "Nunca antes he hablado de esto, pero por desgracia no puedo tener a mis propios hijos".

Sorpresas

Durante la ceremonia de los Golden Globes 2026 también se registraron varias sorpresas, entre ellas la nominación de Selena Gomez a Mejor Actriz en una Serie de Musical o Comedia, gracias a su participación en Only Murders in the Building. En esta categoría compitió con Kristen Bell por Nobody Wants This, Ayo Edebiri por The Bear, Jenna Ortega por Merlina, Natasha Lyonne por Poker Face y Jean Smart por Hacks; sin embargo, la estatuilla fue para Ayo Edebiri, quien destacó por su interpretación del personaje de Sydney Adamu en la serie The Bear.

