¿Pedro Pascal no terminó 'Avengers: Doomsday'? Revelan que abandonó el set tras fuerte lesión

Los Ángeles, Estados Unidos.- El querido actor chileno, nacionalizado estadounidense, Pedro Pascal, despertó las preocupaciones de sus miles de fans, debido a que se informó que tuvo un terrible accidente mientras que estaba grabando sus escenas para Avengers: Doomsday, lo que hizo que abandonara el set de grabaciones para atenderse de la fuerte lesión que sufrió, ¿acaso no terminó de grabar?

Fue el actor estadounidense, Alan Cumming, mientras que estaba de invitado en el programa de Jimmy Kimmel Live, el que reveló que pasó con Pascal. Según sus explicaciones, cuando él comenzó a grabar sus primeras escenas con Pedro, por una extraña razón tuvo una torcedura y se lesionó el cuello: "Pero lo que fue gracioso fue… mi primera escena con Pedro. Él se lastimó el cuello y tuvo que irse a casa. Así que, de verdad, yo 'rompí' a Pedro".

Cumming declaró que le pareció algo muy imposible de creer, que el 'Sr. Fantástico' que puede estirarse sin romperse, en la vida real su actor terminará precisamente con una torcedura de cuello, por lo que bromeó con el hecho de que no podía creer lo que había pasado: "El Sr. Fantástico se lastimó el cuello. Pensé que estaba hecho de goma. Eso no tiene ningún sentido. ¿Tú le lastimaste el cuello? ¿Estabas peleando con él en ese momento?".

Behind the scenes look at Avengers: Doomsday featuring Joe Russo, Tobey Maguire, Hugh Jackman and Pedro Pascal. #AvengersDoosmday pic.twitter.com/caIIeyLExs — Capes (@Culture3ase) November 23, 2025

La lesión no fue grave. De acuerdo con lo revelado por el propio Alan Cumming, el incidente de Pedro Pascal no provocó retrasos importantes ni la suspensión de las grabaciones de Avengers: Doomsday.

Aunque no se dieron detalles médicos, se sabe que Pedro Pascal no requirió hospitalización ni se reportaron complicaciones posteriores. Todo indica que se trató de una lesión leve en el cuello, probablemente producto de una mala postura, un movimiento brusco o una escena físicamente exigente.

El propio Cumming intentó explicar la situación, aunque evitó dar spoilers o describir exactamente qué tipo de escena estaban grabando: “No, no estaba peleando. No, pero además, él tiene esos brazos grandes y largos y todo eso. Así que es bastante complicado”.

Fuente: Tribuna del Yaqui