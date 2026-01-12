VIDEO: Luis Felipe Tover se enfrenta a Policías en plena entrevista; tratan de quitarle su auto: "Cab.."

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas mexicano, Luis Felipe Tovar, recientemente sorprendió a sus millones de fans, tras haber viralizarse video en el que este no duda en enfrentarse a Policías de la Ciudad de México, aún sabiendo que lo están grabando en plena entrevista para medios de comunicación, como Imagen TV, debido a que por estar mal estacionado trataron de quitarle su auto.

Mientras que Tovar le estaba brindando una entrevista a medios como Sale el Sol, tuvo que pausar el momento, al darse cuenta que un grupo de Policías estaban alrededor de su camioneta y buscaban la manera de llevársela, pidiendo a los reporteros un momento. Una vez que solucionó el problema con total incredulidad declaró: "Mira nada más la cantidad de cabrones que vienen. Así deberían de ser para todo, cabrón".

En ese momento, cinco Policías estaban ante las cámaras, y al notar que los estaban grabando, uno a uno se comenzaron a retirar, mientras que el actor de Televisa volvió a preguntar asombrado si podían dar crédito a todos los policías que se detuvieron solo por un auto, destacando que deberían de trabajar así para delitos de verdad: "¿Pero ya vieron la cantidad de policías para un sólo automóvil?. Ojalá nuestra policía trabaje así en todas las actividades. ¡Mira nada más la cantidad de patrullas que andaban ahí".

?“Estaba con Alejandro, están juntos a todo dar, ¡qué envidia!”: El actor Luis Felipe Tovar reveló que por su cumpleaños recibió una llamada de Candela Márquez, momento en el que fue testigo del amor que vive con Alejandro Sanz. Además, confesó que Candela y él mantienen una… pic.twitter.com/IeIHZwa8uh — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 16, 2025

Después de que en su mayoría se alejaron del lugar y dejaron en paz al actor y a su camioneta, Tovar señaló que por lo único que se bajaron a ver que pasaba, era porque estaban esperando a que le diera mordida y le pagara una buena suma para sacar de ahí lo del convivio para el Día de Reyes, o para regalarle algo a los que tenían hijos: "Ya andaban ahí puestos para la mordida. Ellos vienes a ver qué sale para la rosca".

Finalmente, dejando el incómodo momento en el pasado, una vez más reflexionó que a lo largo de los años ha pasado por situaciones de este tipo en el que siempre le cuesta bastante dinero, destacando que ya nada le sorprende dentro de la Ciudad de México: "Ya, ya nada me es ajeno. Ya nada me es ajeno. Yo vivo en una colonia donde si te pasas un minuto hay parquímetros y cada rato mis errores tienen consecuencias económicas".

¡Luis Felipe Tovar es SORPRENDIDO por POLICÍAS de CDMX que intentaron llevarse su camioneta! ¡Así REACCIONÓ al momento! #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/WMEnsJlT7s — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) January 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui