"Viol... y pedóf...": Mark Ruffalo arremete contra Donald Trump en los Golden Glones; lo llama delincuente

California, Estados Unidos.- El reconocido actor de origen estadounidense, Mark Ruffalo, de nueva cuenta sorprendió a sus millones de fans, debido a que en la alfombra de los Golden Globes no quiso presumir sus logros, su talento o su nominación, sino que arremetió en contra de Donald Trump, asegurando que no debería de esta en el poder, llamándolo delincuente, afirmando que es un "violador y pedófilo convicto".

El pasado domingo 11 de enero del 2026, se realizó la 83ª entrega de los Globos de Oro en el tradicional Beverly Hilton Hotel, ubicado en Beverly Hills, California, pero, contrario a años pasados en el que el glamour y la belleza prevalecieron, en esta ocasión celebridades como Natasha Lyonne y Wanda Sykes e incluso Mark, marcaron la diferencia al hacer protestas pacíficas en contra del presidente de los Estados Unidos.

El actor de Marvel, donde interpreta al doctor 'Bruce Banner' que a su vez es 'Hulk', en su paso por la alfombra roja dejó ver que tenía en su chaqueta un pin que decía "Be Good y ICE Out", en honor a la mujer Renee Good que fue asesinada por un agente del ICE después de haberla rodeado al estar dentro de su camioneta, a la cual Trump también llamó terrorista y aseguró que su agente solo actuó en defensa propia.

Ruffalo al hablar con los medios alzó la voz, y declaró que Donald estaba poniendo en riesgo al país y reprochó que haya invadido Venezuela y arrestara a su presidente, Nicholas Maduro, asegurando que su moral era severamente cuestionable y el país corría riesgo si solo dependían de eso: "Tenemos un presidente que miente sobre lo que está pasando. Estamos en medio de una guerra con Venezuela, país que invadió ilegalmente. Le está contando al mundo que las leyes internacionales no le importan. Que lo único que le importa es su propia moral".

Pero eso no fue todo, pues también arremetió en su contra por sus vínculos con el condenado y ahora difunto pedófilo, Jeffrey Epstein, que tenía una red de trata de blancas, afirmando que Trump no era diferente a él y no merecía estar en el puesto en el que se encuentra: "Pero el tipo es un delincuente convicto, un violador convicto. Es un pedófilo. Es el peor ser humano que existe. Si dependemos de la moralidad de este tipo para el país más poderoso del mundo, entonces estamos en serios problemas".

El actor de Pobres Criaturas aseguró que el que esté protestando de esta manera y alce la voz en el importante evento que galardona lo mejor del cine, es porque quiere darle voz a todas las personas que viven en los Estados Unidos y se encuentra "aterrorizadas y asustadas" por todo lo que está sucediendo en el Gobierno de su país y como va moviéndose a política.

Fuente: Tribuna del Yaqui