Yeison Jiménez y el último mensaje que compartió antes de su muerte en trágico accidente aéreo

Ciudad de México.- Después de la lamentable muerte del reconocido cantante de origen colombiano, Yeison Jiménez, recientemente se ha viralizado el último mensaje que compartió en sus redes sociales poco antes del trágico accidente aéreo, que le arrebató la vida y a su equipo musical.

Desgraciadamente, el pasado sábado 11 de enero de 2026, se confirmó que el famoso cantante de origen colombiano, por desgracia perdió la vida a causa de en un accidente aéreo, después de haber ofrecido un concierto y volar para llegar al próximo espectáculo que tenía pendiente. Hasta el momento se desconoce las causas que llevaron a la falla del avión y provocaran el fatal accidente en el que se murió el cantante, el piloto y un par de tripulantes más.

Como era de esperarse, después de que se confirmara el deceso del cantante, en redes sociales varios de sus colegas músicos salieron a dar su mensaje de condolencias a la familia y externar el dolor que sentían de saber que alguien como el intérprete de Aventurero haya tenido este terrible final, que dejara a una familia y a millones de fans sin su música. Pero ahora, ha salido a la luz el interesante último mensaje de Jiménez.

Este fue el último mensaje que publicó Yeison Jiménez antes de fallecer en un accidente aéreo.



A través de un video en su cuenta de Instagram, Yeison después del que no sabía que sería su último concierto, y antes de subirse al avión, compartió un mensaje que dice: "Siempre humilde, porque lo que Dios da, también lo puede quitar". Este mensaje final llamó la atención debido a que consideran que fue algo profético y era una señal de que ya estaba haciendo las paces, como si algo en su interior le advirtiera que algo andaba mal.

Cabe mencionar que hasta el momento, la familia de Yeison no ha salido ha hablar del último adiós al cantante, pero en redes sociales su esposa y su hija mayor compartieron emotivos mensajes de despedida. La mayor de sus descendientes, Camila Jiménez, conmovió a millones al compartir una frase en el que demuestra lo mucho que le afectó su partida: "Te amo, papá. No sabes cuánto me parte el alma ver tus videos y que no estés aquí"

Fuente: Tribuna del Yaqui