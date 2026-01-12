Yeison Jiménez recordado por su hermana con FOTOS inéditas y DESGARRADOR mensaje tras accidente aéreo

Boyacá, Colombia.- El duelo para la familia del cantante colombiano Yeison Jiménez continúa, y ahora su hermana Lina Jiménez compartió varias fotografías inéditas en sus redes sociales, que muestran los momentos más especiales que vivió junto a su ser querido. Además, acompañó las imágenes con un par de frases recordando al artista, quien falleció el sábado en un trágico accidente aéreo.

Es importante señalar que el siniestro ocurrió en el aeródromo Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá, alrededor de las 15:50 horas. En la aeronave abordaron una avioneta privada con destino a Medellín, desde donde se trasladarían a Marinilla, Antioquia, con el objetivo de llegar a una presentación programada. Las autoridades confirmaron aproximadamente a las 16:11 horas el fallecimiento de los seis ocupantes.

Inicialmente se desconocían las identidades de los demás ocupantes, pero ahora se ha confirmado que los integrantes del equipo eran Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora y el capitán Fernando Torres Rojas. En TRIBUNA estaremos atentos a cualquier actualización sobre el caso, ya que hasta el momento las autoridades no han emitido nuevos comunicados.

Historias de su hermana

Fotografía

Algunas experiencias

Se despide

Triste despedida

"Mamá, tenemos que ser fuertes", "Hermano, danos fuerza, por favor" y "No, Yeison, por favor, no me dejes sola, niño. Te lo suplico" fueron algunas de las frases que compartió Lina en sus historias. En las imágenes y videos se puede ver primero a un pequeño Yeison, después ya adulto en un clip donde baila con gran alegría, y también conviviendo con su familia en un restaurante.

Comunicado de Lina Jiménez

Cabe destacar que Lina Jiménez, en una historia de Instagram, aclaró que aún no hay fecha, hora ni lugar definidos para los homenajes a Yeison. Asimismo, señaló que en las últimas horas algunas personas y entidades han difundido información al respecto, pero sus aclaraciones dejan entrever que dichos datos son falsos. Por último, enfatizó que toda la información oficial será proporcionada únicamente por los canales autorizados y su jefe de prensa.

Fuente: Tribuna del Yaqui