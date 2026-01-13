Ciudad de México.- Con el regreso de BTS a los escenarios y el lanzamiento de su nuevo álbum, la nueva gira mundial en este 2026 contará con tres fechas para México en mayo del presente año.

Una de las bandas más aclamadas de K-Pop en el mundo, BTS, regresa de su break en la música, esto debido a que sus integrantes tuvieron que realizar su servicio militar, el cual es obligatorio en Corea. De acuerdo con el comunicado, la banda tendrá presentaciones en lugares como Las Vegas, Tokio, Madrid, Londres y, por supuesto, en la Ciudad de México.

BTS confirma nueva gira incluyendo la Ciudad de México; todo lo que debes saber sobre la venta de boletos

Los conciertos que se realizarán en México serán en el 'Estadio GNP Seguros' los días 7, 9 y 10 de mayo del 2026; se desconoce si contemplará su nuevo álbum, que será lanzado este próximo 20 de marzo del presente año, del cual aún no se ha revelado mayor información. Aun así, se espera que su World Tour sea un evento de gran magnitud, al que asistirán millones de personas alrededor del mundo.

La venta de boletos se realizará en dos fases; la primera será para 'ARMY Membership', que empezará el día 22 de enero del 2026 a las 9:00 horas, hora México, y la segunda, que será la venta general, el día 24 de enero del 2026, iniciando a las 9:00 horas, hora México. Ambas ventas se realizarán a través de la plataforma Ticketmaster.

Lo primero que debes contemplar para la compra de boletos es entrar al sitio web de Ticketmaster a la hora anteriormente mencionada, en la cual entrarás en una fila virtual de la que no deberás salirte. Es importante que, si vas con amigos, ellos también realicen la fila; así tendrán más probabilidad de adquirir los boletos.

Para la venta 'ARMY Membership' es necesario adquirir la Membresía Global, que tiene un costo aproximado de $410 pesos, la cual es necesario comprar antes de las 17:00 horas el día 18 de enero del 2026. Al comprar esta membresía y registrarte en la página, se te dará el acceso a la preventa del día 22 de enero del presente año.

Solo los 'ARMY Membership' que se registraron previamente podrán unirse y acceder a la fila virtual de la preventa; es importante recordar que el ID de Weverse (correo electrónico) asociado a tu 'ARMY Membership' debe coincidir, pues no podrás unirte a la fila si no coincide.

Es recomendable que busques un lugar con una buena señal de Internet, para evitar errores en la red, al igual que tener paciencia en la fila virtual. Por el momento se desconoce el precio de los boletos; pero TRIBUNA estará actualizando la información.

Fuente: Tribuna del Yaqui