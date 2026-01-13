Christian Nodal festeja su cumpleaños y recibe de Ángela Aguilar un regalo que acaparó miradas (VIDEO)

Ciudad de México.- En grande festejó su cumpleaños número 27 el reconocido cantante sonorense Christian Nodal, quien recibió de su amada esposa, Ángela Aguilar, un regalo muy especial que en redes sociales ya se volvió viral. De hecho, comenzó a circular ampliamente un video en plataformas digitales donde se observa llegar a la intérprete montada en un caballo de pelaje castaño oscuro, el cual resultó ser el obsequio para Nodal.

La romántica sorpresa quedó confirmada cuando una usuaria comentó: "Qué fregona fiesta, yo pensé que le iban a regalar un caballo", a lo que respondió la nieta de Flor Silvestre: "Le regalé su primer caballo". En las imágenes se logra captar la emoción del ex de Belinda, quien cabe destacar se ha mantenido al margen de sus redes sociales, salvo hace un par de horas cuando compartió una historia en Instagram con el tema Aventurero de su fallecido amigo Yeison Jiménez.

Desde la noche del sábado 10 de enero de 2026 iniciaron los festejos para Christian en distintos puntos de Zacatecas, pero uno de los más relevantes fue el que se llevó a cabo en el rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar. Como se mencionó anteriormente, la felicidad del cantautor fue más que evidente al darse cuenta de cuál era su regalo, por lo que en el momento en que Ángela llegó hasta él, lo primero que hizo fue abrazarla, darle un beso y posteriormente montar al animal.

Regalo de Ángela Aguilar a Nodal

Precisamente, el último evento relacionado con el natalicio del ganador de tres Premios Grammy Latinos se realizó en el antrobar El Edén, ubicado en la mina del mismo nombre, a 280 metros de profundidad. En esta ocasión, la temática estuvo inspirada en piratas y los invitados arribaron al lugar en un tren a través del socavón La Esperanza. Asimismo, uno de los tantos asistentes fue nada más y nada menos que el amigo cercano de la pareja, Kunno.

De igual manera, también se contó con la presencia de Rommel Pacheco, Paul Camacho Osnaya, fiscal de Zacatecas, y Mariana Gurrola, hija de Guadalupe Pineda. En lo que respecta al menú, según información de Infobae, estuvo a cargo del chef Antonio Amavisca e incluyó desde onigiri, tomahawk, pavo asado, papas bravas, pulpo zarandeado, algas marinas, costilla de cerdo en marea roja, frijoles charros, arroz, entre otros platillos.

Fuente: Tribuna del Yaqui