De TV Azteca a la cárcel: Magaly Chávez revela que Alfredo Adame va a prisión por medidas de protección

Ciudad de México.- La reconocida actriz de origen mexicana, Magaly Chávez, recientemente compartió un comunicado en el que confirmó que en medio del éxito en TV Azteca que está teniendo su expareja, el actor y presentador Alfredo Adame, va a tener una pausa ya que irá a prisión por orden de un juez de control de la Ciudad de México, debido a que incumplió las medidas de protección impuestas por difamarla y dañar su imagen.

Como se sabe, después de que los exparticipante de Soy Famoso... ¡Sácame de Aquí!, terminaron su romance, Adame comenzó a arremeter en su contra, acusándola de ser transgénero, por lo que Chávez le puso una demanda que ganó, y consiguió medidas cautelares de protección, en el que se prohibía que hablara de ella ante cualquier medio de comunicación, y por supuesto no acercarse a ella o su círculo cercano.

Pero ahora, este martes 13 de enero, Magaly a través de su cuenta de Instagram compartió un comunicado en el que revela que un juez ordenó el arresto del primer ganador de La granja VIP, por incumplir de manera reiterada las medidas de protección dictadas anteriormente. Según el documento, el lunes 12 de enero se realizó una audiencia de ratificación de estas medidas, en las que los abogados de la actriz presentaron pruebas en las que demuestran que el actor violó todas estas restricciones.

Hace unos minutos Magaly Chávez acudió al registro público para confirmar que es MUJER y así desmentir las difamaciones de Alfredo Adame. #LCDLF4 pic.twitter.com/l3iMu6FhxA — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 29, 2024

Ante esto, el juez de control impuso una sanción de un arresto administrativo de 30 horas que será ejecutado en los próximos días por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El juez César Augusto Mendoza Salazar, impuso dicha sanción por volver afectar su imagen pública, su vida profesional y su salud emocional, por las declaraciones que hizo en distintos medios de comunicación, en las que negó la identidad de género de Chávez, lo que se considera ante la ley judicial la violación directa a las medidas de protección previamente dictadas.

Hasta el momento no se ha dicho cuando se hará efectiva la sanción, pero se cree que dentro de esta semana irá a prisión, además de que se hará otra llamada de atención al exactor de Televisa, advirtiéndole sobre consecuencias más severas en caso de que haya alguna reincidencia, como afirman que pasó en La Casa de los Famosos All Stars y en La Granja VIP, entre el año del 2024 y 2025. Según la fuente, la Fiscalía ya tendría videos de la prueba.

La Asesoría Jurídica de Magaly hizo del conocimiento los incumplimientos reiterados a las medidas de protección previamente dictadas, destacando las declaraciones públicas del agresor en diversos medios de comunicación, en las que negó la identidad de género de la víctima", externó el Poder Judicial de la Ciudad de México.

ALFREDO ADAME A PRISIÓN uD83DuDCA3



Magaly Chávez publicó en Instagram un comunicado sobre el caso de Alfredo Adame



Los puntos clave son:



•Sanción de arresto: Un juez de control impuso un arresto de 30 horas a Alfredo Adame.



•Motivo: La sanción se debe al incumplimiento reiterado… pic.twitter.com/efoqDHkKQw — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui