Demanda de Paramount no queda sin respuesta: Warner Bros defiende su acuerdo con Netflix

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de que el lunes 12 de enero de 2026 Paramount Global presentara una demanda ante el Tribunal de Equidad de Delaware contra Warner Bros. Discovery (WBD), ahora se pronunció la compañía señalada y justificó su postura, provocando que continúe esta disputa que, a pesar de que la balanza parece inclinarse a favor de Netflix, todavía no tiene un desenlace definitivo.

Para comenzar, en lo que respecta a la acusación de la empresa de entretenimiento que pertenece desde el 24 de julio de 2025 a Skydance Media, dicho anuncio fue realizado por el director ejecutivo David Ellison, quien señaló a WBD por una supuesta falta de transparencia, ya que desde su perspectiva favoreció la oferta del servicio de streaming. Es importante destacar que, según medios estadounidenses, el acuerdo de venta de activos a Netflix está valuado en 27.75 dólares por acción (23.25 dólares en efectivo y el resto en acciones de Netflix), mientras que, de acuerdo con Paramount, el monto que ellos ofertan es superior, con 30 dólares por acción en efectivo.

De esta manera, consideran que carece de "sentido" aceptar una propuesta menor sin prestar atención a otras alternativas que incluso resultarían más beneficiosas. Este enfrentamiento entre poderosas empresas del sector del entretenimiento continúa acaparando los titulares, ya que la tensión aumenta conforme avanzan los días. En lo que respecta a Netflix, la compañía se ha mantenido al margen, mostrando una calma que demuestra una evidente ventaja en su transacción.

Netflix confía plenamente

Comunicado

Finalmente, el gigante mediático decidió romper el silencio mediante un comunicado en el que calificó la acción legal como "infundada" y acusó a Paramount de intentar "distraer" a los inversionistas: "A pesar de sus múltiples oportunidades, Paramount Skydance sigue proponiendo una transacción que nuestra junta directiva concluyó por unanimidad que no es superior al acuerdo de fusión con Netflix".

Asimismo, señalaron que la propuesta carece de lógica, ya que en las últimas seis semanas no se ha incrementado el precio ni se han evaluado las "obvias deficiencias de su oferta". Por otro lado, Paramount tiene la intención de presentar una lista alternativa de candidatos al consejo de administración de Warner Bros. Discovery durante la junta de accionistas de 2026. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier detalle relacionado con este conflicto.

