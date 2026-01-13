Don Antero Ugalde se le va a la yugular a Ana Bárbara tras filtrarse AUDIO al pelear con Francisco

Ciudad de México.- El padre de la reconocida cantante del regional mexicano, Ana Bárbara, don Antero Ugalde, brindó una entrevista para TV Notas, en la que no dudó un momento en irse a la yugular de la más famosas de sus hijas, después de que en redes sociales se filtrara audio al pelear con su hermano, Francisco Ugalde, en el que él declara que es una "malagradecida" con su padre y toda la familia.

Hace un par de días salieron a la luz varios audios entre la intérprete de Fruta Prohibida y su hermano Francisco, en el que le reclama que sea "malagradecida" y lo acuse con su madre sobre sus problemas, así como Lourdes Ugalde, otra de sus hermanas: "Ching... a su madre tú y Lula. Voy a decir quién eres para que te enseñes a respetar. Te cubrí todas tus put... con muchos cab... Ahora me vienes a acusar. Eres una pobre pend... Hey, wey, deja de decirle a mi mamá. Pareces niña de 15 años, pin... viejita cincuentona".

Deja de mensajearte con mi mamá. Arréglate conmigo lo que tengas que arreglarte. Arregla tu ped... conmigo, qué necesitas de mí o qué ocupas de mí, malagradecida hija de tu put... mad... Tú y Lula ching... a su mad..., qué put... corriente decirle a mi mamá", agregó.

Ahora, ante esto en una entrevista con TV Notas, Antero declaró que el tema con Ana Bárbara es un "desbarajuste", que confiaba en ella porque parecía una buena mujer, que solo lo decepcionó, aunque asegura que en esta vida terminará pagando lo que le hizo y no le importa cómo lo haga, destacando que incluso su retiro le demuestra que perdió el rumbo: "Ya tengo 2 años sin comunicación para nada. Si se retira o no es su cuento. Era una mujer con un gran talento y después le salió lo malo. Qué raro, ¿no? Ya tenía la idea de ser grande desde chiquita, pero ahora se le hizo un corazón de piedra".

¿No se siente lista? Ana Bárbara evita hablar de su familia al ser cuestionada por las declaraciones de Antero Ugalde y José Emilio Fernández.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/sPMboVAFDI — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 25, 2025

El también padre de Esmeralda Ugalde, declaró que lo que más le recrimina a su hija es que le hiciera lo mismo a su madre, pues de niña, aunque quería ser famosa, siempre dijo que haría todo para apoyarla, pero ahora que logró todo, se ha olvidado de todos, afirmando que le duele, pero está tan decepcionado que no cree que pronto nazca una reconciliación: "Claro que sí, pero qué remedio. Ella se retiró de toda la familia. Me mató en vida. Para nada (busco reconciliación). No me interesa. No quiero saber nada de ella. Ella fue quien se retiró, ni modo".

Finalmente, al hablar sobre el hecho de que Ángel Muñoz, prometido de la cantante de regional mexicano, estaría detrás de estos distanciamientos, él señaló que no sabe absolutamente nada de eso, solo que ella fue la que empezó a alejarse y atacar a todos primero: "No sé nada de ella, ni lo que hace con su marido. Solo sé que se retiró de la mamá, se retiró de Francisco. Ella dijo que su hermano Pancho era un mantenido y la gente se quedó con esa idea. Si él siempre le estuvo echando la mano. Ya se la pasa peleando con todo el mundo. Ojalá que los medios le pregunten qué le pasa, a ver qué contesta".

Quely Ugalde habla sobre el distanciamiento entre su hermana Ana Bárbara y su padre. uD83DuDE1F ¿Qué pasa en la familia?



#VLA lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/HOtOXmkBPv pic.twitter.com/oUyYGlhFVt — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui