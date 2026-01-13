¿Está grave? Paty Navidad rompe el silencio sobre su estado de salud tras severas complicaciones

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Paty Navidad, acaba de brindar una entrevista para TV Notas, en la que ha decidido romper el silencio sobre su estado de salud, tras enfrentar severas complicaciones.

Desde hace varios años, Navidad ha preocupado por su salud, pues a finales del 2024, comenzó a correrse el rumor de que tendría un tumor cerebral, por lo cual muchos le mandaron mensajes preocupados. Ante esto, visiblemente molesta, Paty reveló para las cámaras de TV Azteca un tumor en la hipófisis, el órgano de secreción interna, situado en la excavación de la base del cráneo llamada silla turca, y que produce hormonas que influyen en el crecimiento, en el desarrollo sexual, explicando que suele producirse en mujeres que no son madres y no lactan.

Ahora, la actriz de La Fea Más Bella, decidió hablar al respecto, señalando que para ella, el ser diagnosticada el tumor en la hipófisis, fue una "bomba" que le ocasionó alteraciones significativas en la producción de hormonas, lo que derivó en síntomas físicos y psicológicos complejos, como episodios de ansiedad, depresión y angustia que la tenían desesperada: "Imagínate la bomba hormonal que traía yo, el desorden que estaba viviendo. Traía un tumor en la hipófisis de prolactinoma y más aparte el hipotiroidismo".

Ante esto, señaló que la combinación de ambas condiciones provocó un desequilibrio generalizado en su cuerpo con el que en llegó a pensar que se iba a ir de este mundo y que no iba a tener salvación, debido a que por momentos llegó a tener alucinaciones: "Sí me llevó por momentos a tener alucinaciones, ataques de ansiedad, depresión, angustia y de todo a momentos extremos que no comprendía porque los estaba viviendo".

Pero pese a todas estas complicaciones, compartió que haber atravesado este episodio la llevó a un proceso de crecimiento personal y madurez, asegurando que actualmente se encuentra tranquila, enfocada en su bienestar y agradecida por haber identificado a tiempo las causas de sus padecimientos.

