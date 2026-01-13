Final de 'Stranger Things 5': Presión de Netflix, guion incompleto y teorías de inteligencia artificial

Los Ángeles, Estados Unidos.– Continúan las decepciones para los fans de una de las series más exitosas de Netflix, ya que Stranger Things se consolidó con los años como una de las más vistas por el público. Sin embargo, este proyecto encabezado por la reconocida actriz británica Millie Bobby Brown, quien dio vida a Once, llegó a su fin después de tanto tiempo el pasado 31 de diciembre de 2025.

El problema es que a los seguidores no les agradó en absoluto el desenlace e incluso se han dedicado a señalar en redes sociales cada una de las tramas que quedaron sin una conclusión clara. No obstante, con el paso de los días, la inconformidad comenzó a disminuir; sin embargo, tras el estreno del nuevo documental One Last Adventure: Stranger Things y las recientes declaraciones de los hermanos Duffer, el descontento volvió a surgir entre los fanáticos.

¿Qué dijeron los creadores?

Los realizadores confesaron que, efectivamente, recibieron una fuerte presión por parte de la producción para lanzar el episodio 8, lo que provocó que la elaboración del guion se convirtiera en una verdadera odisea. De hecho, en un fragmento del documental, Matt Duffer comenta a su equipo: "No es que no sepamos cuál es el final. Todo está planeado. Tengo que escribirlo, pero nos queda poco tiempo". A raíz de estas declaraciones, en las últimas horas comenzaron las comparaciones entre Stranger Things y la decepción que muchos espectadores experimentaron con el final de Game of Thrones.

¿Usaron inteligencia artificial?

Parte del enojo colectivo surgió cuando diversos usuarios notaron que durante el proceso creativo del cierre de la serie aparentemente se habría hecho uso de inteligencia artificial. Las supuestas pruebas circulan ampliamente en redes sociales mediante capturas de pantalla, donde se observa una laptop con varias pestañas abiertas; sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las ventanas de ChatGPT, así como Reddit, lo que generó sospechas de que habrían buscado teorías de los seguidores. Además, se especula que comenzaron a filmar la quinta temporada sin tener completamente terminado el guion del episodio final.

me rompe el hecho de que en el documental de como se hizo el final de stranger things, este chatgpt en el plano donde muestran la computadora pic.twitter.com/JxRNbNMZ0Q — n (@nicojvy) January 13, 2026

The Great Duffer brother used Chatgpt to write Stranger Things Season 5.

WTF man uD83DuDE21uD83DuDE21uD83DuDE21, now we know why season 5 sucked.#StrangerThings5 pic.twitter.com/TgjiHv7QN2 — Vicky Shinde (@iamshinde83) January 12, 2026

"Nos estaban presionando mucho desde producción y desde Netflix con el episodio 8. Fueron las circunstancias de escritura más difíciles en las que nos hemos encontrado nunca, no solo por la presión de que el guion tenía que ser bueno, sino porque nunca había habido tanto ruido al mismo tiempo", afirmó Matt, lo que provocó una ola de reclamos en X (antes Twitter), TikTok e Instagram.

Fuente: Tribuna del Yaqui