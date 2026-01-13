Ciudad de México.- Este miércoles 14 de enero de 2026, la Luna anda en Sagitario y en fase menguante, y eso se siente clarito en el ambiente. De acuerdo con la vibra que marca Nana Calistar, esta combinación no viene a endulzar oídos, viene a decirte las cosas como son. La Luna sagitariana empuja a decir verdades, cortar excusas y soltar ideas, personas o planes que ya no llevan a ningún lado.

Nana Calistar advierte que lo que no suma, estorba. Sagitario trae ganas de libertad, pero también de conciencia; no se trata de huir, sino de entender qué ya no encaja contigo.

Horóscopos HOY Nana Calistar MIÉRCOLES 14 de ENERO 2026: Mensaje especial con Luna en Sagitario

Aries

Hoy no es día para imponer, sino para pensar. Si sigues necio, te vas a estrellar solito. En el amor, baja el tono y escucha antes de explotar. En lo laboral, organiza tus ideas o todo se te va a enredar.

Tauro

Miércoles para poner los pies en la tierra. Ya no sigas sosteniendo algo solo por costumbre. En el amor, o te comprometes o te haces a un lado. El dinero mejora si dejas de gastar por antojo.

Géminis

La lengua te puede meter en problemas si no la controlas. Habla claro, pero sin sarcasmo. En el amor, una verdad incómoda te abre los ojos. En el trabajo, enfócate y deja el chisme.

Cáncer

Las emociones se acomodan, pero no te hagas el mártir. Aprende a poner límites. En el amor, deja de cargar problemas que no son tuyos. Buen día para cerrar pendientes emocionales.

Leo

El ego hoy no te ayuda. Aprende a aceptar errores. En el amor, alguien quiere hechos, no poses. En lo laboral, un ajuste te beneficia si dejas de querer controlar todo.

Virgo

Miércoles ideal para ordenar mente, agenda y corazón. No te exijas perfección. En el amor, deja de analizar tanto y actúa. Buen día para tomar decisiones prácticas.

Libra

La balanza se mueve y te obliga a decidir. Ya no puedes seguir dudando. En el amor, se caen ilusiones, pero ganas claridad. Cuida tu dinero y no gastes por quedar bien.

Escorpio

Tu intuición anda con todo. Si algo no te vibra, aléjate. En el amor, una verdad sale a la luz y te libera. No reclames, observa y actúa con inteligencia.

Sagitario

Con la Luna en tu signo, andas directo y sin filtros. Cuidado con herir por decir verdades sin tacto. En el amor, aclara qué quieres. Buen día para soltar creencias que ya no te sirven.

Capricornio

Miércoles de control y estructura. Avanzas si no te sobrecargas. En el amor, muestra un poco más de emoción. No todo se arregla con lógica.

Acuario

Ideas sobran, pero falta orden. Hoy toca aterrizar planes. En el amor, habla claro y sin rodeos. No prometas lo que no vas a cumplir.

Piscis

Día sensible, pero revelador. No te enganches en dramas ajenos. En el amor, una señal te confirma por dónde sí y por dónde no. Confía en tu intuición.

