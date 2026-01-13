Internautas comentan el parecido del hijo de Pati Chapoy con Sergio Andrade: ¿Quién es su papá?

Ciudad de México.- Nuevamente, la periodista, empresaria y conductora del exitoso programa de televisión Ventaneando, Pati Chapoy, se encuentra en el ojo del huracán. No es la primera vez que ocurre, ya que con frecuencia sus comentarios generan diversos rumores sobre su labor como comunicadora; sin embargo, en esta ocasión las especulaciones giran en torno a su vida personal.

El foco de atención fue la cuenta La Tía Sandra (@TuTiaSandra), dedicada a difundir noticias del espectáculo. Esta vez, la influencer eligió a la reconocida figura de TV Azteca para abordar un tema que, aunque no es nuevo, logró captar la atención de quienes aún desconocían el rumor. La creadora de contenido compartió dos imágenes: en una aparece el hijo menor de Chapoy y en la otra, el polémico Sergio Andrade.

"ES IMPRESIONANTE EL PARECIDO. A la izquierda el hijo menor de Pati Chapoy, a la derecha Sergio Andrade. ¿Soy yo o el parecido es impactante?", tituló la influencer, y de inmediato los comentarios comenzaron a multiplicarse. Algunos usuarios incluso recordaron a Alfredo Adame: "Porque ella andaba con Sergio Andrade, y entonces llegó Gloria Trevi, y Gloria Trevi, como quien dice, le bajó a Sergio Andrade. Ella fue la que le armó todo el escándalo".

¿Se parecen?

Según la percepción de varios internautas, las presuntas semejanzas faciales —como el rostro, la mirada, el peinado y otros rasgos— podrían hacer pensar que el hijo de Chapoy fuera descendiente de Andrade. Es importante subrayar que esto únicamente surgió en X (antes Twitter) y que ningún miembro de la familia de Pati Chapoy se ha pronunciado al respecto, por lo que no existe evidencia que lo respalde; se trata únicamente de coincidencias físicas.

? ES IMPRESIONANTE EL PARECIDO uD83DuDC40



A la izquierda: el hijo menor de Pati Chapoy



A la derecha: Sergio Andrade



uD83DuDE33uD83DuDE33uD83DuDE33uD83DuDE33uD83DuDE33

¿Soy yo o el parecido es impactante?#PatiChapoy #SergioAndrade #Ventaneando pic.twitter.com/v2DlAEezk3 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) January 12, 2026

Por otra parte, hay quienes opinan que las similitudes son simplemente peculiaridades superficiales que no implican nada en particular. Lo que genera más especulación es la cercanía laboral que la exitosa presentadora mantuvo con Andrade durante los años noventa. Además, según información de TVNotas, en aquel entonces el hombre, que estuvo un tiempo en prisión, declaró en una entrevista con Adela Micha haber tenido una relación sentimental con Chapoy, versión que la propia periodista desmintió rotundamente.

Fuente: Tribuna del Yaqui