Julio Iglesias es acusado de abuso y ordenan arresto de Alfredo Adame: Esto y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- En la edición de este martes 13 de enero, conoce que Julio Iglesias fue acusado por varias de sus exempleadas de cometer abuso y agresiones sexuales en su contra.

Juez ordena arresto de Alfredo Adame

Un juez dictó un arresto administrativo de 30 horas contra Alfredo Adame. El actor no respetó las medidas de protección impuestas a favor de su exnovia, Magaly Chávez. Debido a este incumplimiento legal, las autoridades ordenaron su detención inmediata para que cumpla con el castigo señalado.



Ángela Aguilar sorprende a Christian Nodal en su cumpleaños

Para celebrar el cumpleaños número 27 de Christian Nodal, su esposa Ángela Aguilar le dio una sorpresa que se hizo viral. El regalo fue un caballo de color castaño oscuro, un detalle que emocionó al cantante sonorense y llamó la atención de todos sus seguidores en las redes sociales.



Julio Iglesias es acusado de agredir a sus exempleadas

Varias mujeres que trabajaron en el servicio doméstico de Julio Iglesias lo han denunciado públicamente. Las exempleadas acusan al cantante de haber cometido agresiones y abusos sexuales mientras ellas laboraban en sus casas de la zona del Caribe, generando un fuerte escándalo mediático.

