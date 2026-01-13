Julio Iglesias es acusado de agresión sexual contra empleadas domésticas; investigación arrojaría pruebas

Ciudad de México.- El reconocido cantante y compositor español, Julio Iglesias, está en medio del escándalo, debido a que recientemente salió a la luz varias acusaciones de agresión sexual, de su abuso de poder y violaciones, por parte de varias empleadas domésticas. Junto a estos señalamientos se han compartido un poco de la investigación de los delitos, que podría arrojar pruebas de los actos ilícitos.

Fue mediante una investigación en conjunto de Univisión Noticias y por elDiario.es, que salió a la luz, que varias exempleadas de Iglesias lo acusan de haber abusado de ser su jefe, de tener dinero y ser un artista influyente, para cometer agresiones y abusos sexuales, además de vejaciones al trabajar para él en su casa del Caribe. Según los informes, la investigación duró tres años y señala que fue durante la pandemia cuando ocurrieron estas acciones.

Dentro de la investigación participaron varias de las empleadas del padre de Enrique Iglesias, señalando que en la casa del artista en Punta Cana, había una estructura jerárquica muy específica, en el que Julio era el líder y las trabajadoras de mayor rango, obligaban a las de menor, o novatas, a cumplir con los deseos de él, destacando que se condicionaba un sentido de aislamiento, control y dependencia.

Una de las empleadas declaró que era llamada casi todas las noches a la habitación del intérprete de Con La Misma Piedra, en donde era obligada a entregarse a él y recibió violencia verbal con bofetadas: "Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava". De la misma manera, declaró que iba alrededor de las 11 de la noche y por años: "Yo comenzaba a trabajar a las ocho de la mañana y acababa a las once de la noche. De ahí me llamaban a la habitación (del cantante) y salía a las doce o a la una para ir a mi habitación a dormir".

“Ellos me llamaban cuatro o cinco veces a la semana para estar con ellos en su habitación”. “Solamente me dejaban descansar cuando estaba su esposa con él en Punta Cana o cuando estaba otra señorita”, añadió.

Según el testimonio de otra empleada, en varios de estos encuentros estaba presente otra empleada con un rango superior dentro de la estructura del personal, lo que reforzaba la sensación de coerción y falta de opciones para negarse. Las denunciantes sostienen que las encargadas del hogar conocían estas prácticas y, en algunos casos, instaban a las trabajadoras a acudir a la habitación del artista.

El relato se extiende a lo largo de varios años y recorre la vida de varias extrabajadoras, todas ellas mujeres de entre 20 y 30 años quienes coinciden en la misma versión de los hechos: Iglesias se contrariaba con facilidad, las humillaba y las insultaba constantemente si se irritaba, controlaba su forma de comer, de vestir, sus horarios de sueño y ejercía presión sobre ellas para hacer tríos. Julio Iglesias tiene hoy 77 años de edad.

Fuente: Tribuna del Yaqui