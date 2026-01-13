¿Le fue infiel? Victoria Ruffo revela la verdad de su desprecio a Eugenio Derbez: "Desestabiliza todo"

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodrama mexicana, Victoria Ruffo, recientemente brindó una entrevista en la que finalmente ha decidido aclarar la verdad de su desprecio hacía su exesposo, el también actor y productor cómico, Eugenio Derbez, y porqué no veía a su hijo en común, José Eduardo Derbez, asegurando que solamente "desestabilizaba todo" en su hogar, ¿acaso sí hubo infidelidad?

Como se sabe, hace más de 30 años que Ruffo y Derbez tuvieron una relación amorosa, y aunque los actores de Televisa tuvieron un hijo en común, el matrimonio no prosperó y al final se separaron. Sin embargo, esta no fue de la mejor manera y por años fue evidente el desprecio de la actriz de La Madrastra, hacía Eugenio, en el que incluso se dijo que le negaba ver a José Eduardo como una especie de venganza.

Pero ahora, tras tantos años de dimes y diretes, y hacer una pequeña tregua por su nieta en común, Tessa González, Victoria en entrevista con Mara Patricia Castañeda, acaba de dejar en claro que la realidad de su problema con Derbez fue el desapegó a su pequeño en común, en que no parecía recordar que tenía un hijo: "Nunca le hablé mal de su papá, mi bronca con él fue siempre que no estuvo con su hijo, que aparecía una vez al año, despertaba y decía: 'Tengo un hijo, lo voy a ir a ver' y a mí eso no me parecía bien para mi hijo, porque tú vas un día lo vez, lo ilusionas y luego te desapareces".

¿Victoria Ruffo NUNCA se casó con Eugenio Derbez? Revela que contará HISTORIAS que jamás se han dado a la luz en un libro. ¿Qué OPINAS de sus declaraciones? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/xQWrJZBIgs — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 22, 2025

La actriz de Corona de Lágrimas declaró que ella consideraba que esa rutina de Eugenio desbalanceaba la rutina del presentador de Miembros Al Aire, y ella quería que fuera más constante, un padre verdadero, pero que jamás supo serlo cuando José Eduardo era menor y lo necesitaba, aunque agradece que ahora sea mejor: "Desbalancea todo y no quería eso, yo quería que estuviera presente, que hiciera tareas, que fuera al doctor, pero eso no pasó. Él lo ha dicho, no quería ser papá, no sabe ser papá, porque nunca quiso ser papá, ahora es excelente amigo de sus hijos, amigo, pero ya no hay que cambiarles pañales, llevarlos al doctor".

Finalmente, Victoria reconoció que le alegra sinceramente que con Aitana Derbez, su hija menor al lado de Alessandra Rosaldo sea diferente, y le preste mayor atención, destacando que por su parte no guarda más rencor, que en su momento no habló mal de él, y ahora menos, que su hijo sabe quién es quién: "Pero a mi hijo nunca le dije nada malo de su papá, pero las cosas por su propio peso caen y él está en una edad donde sabe quién es quién, sabe lo bueno y lo malo de sus papás y no hay necesidad de decirle nada, no tienes por qué envenenar, ni por qué decir nada".

A mí me gusta que se lleve bien con su papá, creo que de los hijos de Eugenio es el más parecido a él en muchas cosas, pero a José Eduardo le vale y creo que su papá lo ha ido reconociendo como una persona libre, creció así libre, con mucho amor y con puras mujeres", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui