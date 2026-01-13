Le ofrecen millones: Productores de 'La Casa de los Famosos EU' convencerían a Laura Zapata de firmar

Ciudad de México.- De nueva cuenta, se dice productores de La Casa de los Famosos EU 5, estarían dispuestos a todo para tener en sus filas a la reconocida actriz de melodramas mexicana, Laura Zapata, a tal grado que dicen que le estarían ofreciendo millones de dólares para que comience a considerarlo una opción. El salario sería solo un punto, pues señalan que le dejarían hacer una lista de condiciones para convencerla de firmar contrato.

No cabe duda que una de las celebridades más polémicas del momento es Laura Zapata, pues además de la batalla legal contra enfermera de su fallecida abuela, Eva Mangue, también ha llamado la atención sus constantes ataques contra Claudia Sheinbaum y todo lo que tiene que ver con su Gobierno, como lo es la pensión bienestar, que cobra Carlos Bonavides, al que tachó de ser un "hambreado". Al parecer, todo esto han llevado a que la quieran en el mencionado reality show.

Según informes de un presunto empleado de Endemol a TV Notas, la casa productora estadunidense, creen que la villana de novelas como María la del Barrio, es una carta fuerte y les atraería mucho rating, incluso mencionó que la han buscado y hasta le han ofrecido que ponga las condiciones que desea: "La han buscado creo que 2 o 3 años atrás, pero ahora es diferente, porque le han prometido muchas cosas, e incluso le han propuesto que ella misma ponga sus condiciones, cosa que, hasta donde sé, nunca se lo han permitido a los concursantes".

La fuente señaló que le han ofrecido el mayor sueldo de todas las temporadas pasadas, aunque no sabe que tanto más, afirma que será un salario millonario, aunado a que podrá hacer todas las peticiones que desee y van a darle la libertad de condicionar a los participantes, pues al parecer va a poder decir que es lo que permitirá que le digan y que no.

uD83EuDD4A"Le callan el hocico a Laura Zapata, de un cachetadon".uD83DuDE35uD83DuDE35?uD83DuDCABuD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23



Hace unos días, a @LAURAZAPATAM, se le ocurrió llamarle "HAMBREADO", al actor Cómico Carlos Bonavides, por cobrar la Pensión del Bienestar, durante la última Marcha Z, a lo que le Carlos Bonavides, le respondió… pic.twitter.com/rNMZxBx1sq — Albert_Rudo (@Albert_Rudo) January 13, 2026

Con respecto a las peticiones, de la exparticipante de Top Chef VIP, declaran que ya ha pedido que no se toquen temas de su familia, o sea que no hablaría del problema que tiene con Thalía desde hace varios años, ni sobre su distanciamiento con la fallecida Ernestina Sodi: "Si ella entrara no permitiría que mezclen u hostiguen a sus hijos. No quiere que estén en las galas y en enlaces. Tampoco estaría hablando de cosas que no tienen nada que ver con ella, ni mucho menos de sus hermanas, con las que no tiene relación".

Cabe mencionar que aunque la exparticipante de Siempre Reinas es una mujer que ha formado parte de muchos realitys, se dice que duda de aceptar pese a todos los beneficios debido a su favor, sería el encierro: "No le encanta la idea de estar encerrada con personas que quizás ni conoce, pero también acepta que en este 2026 a las personas mayores se les ve diferente, se les apoya, se les quiere y se les respeta. Entonces, estaría padre verla adentro dar cátedra de educación y buenas charlas. Mi amiga es un ramillete de anécdotas. En verdad, si la gente la conociera, le encantaría", dijo una amiga.

Fuente: Tribuna del Yaqui