Le quitaron tumor de un kilo: Reconocida comediante, al borde de la muerte en plena cirugía

Ciudad de México.- La reconocida comediante de origen mexicano, Mónica Escobedo, recientemente ha salido a dar las primeras declaraciones tras estar al borde de la muerte en cirugía, a la cual fue sometida hace unas cuantas semanas de para quitarle un tumor de 1 kilo. De la misma manera, declaró que se llevó un susto muy grande, pues hubo una complicación inesperada: perforaron su vejiga.

Como se sabe, a inicios del 2025, Mónica reveló a sus millones de seguidores en Instagram que estaba pasando por unos momentos de angustia cuando se enteró de que tenía un mioma de 1 kilo en el útero y ya le estaba desplazando la vejiga, lo que le provocaba muchas complicaciones en su vida cotidiana: "Yo estaba feliz en mi vida y, de repente, un día cambio de ginecóloga y, en mi primera revisión, me encontró un mioma en el útero".

Ante esto, Escobedo declaró que su ginecóloga de toda la vida no supo de este, y fue gracias a un cambio en su doctora, ya que al hacer estudios más precisos que le detectó este tumor y comenzó con su tratamiento para poder comenzar el proceso de sanación: "Mi ginecóloga de toda la vida nunca lo había detectado, ya que los miomas no salen en las revisiones habituales, como puede ser un Papanicolaou o una citología. Estos estudios son para encontrar algún virus o bacteria, pero no detectan tumores".

“Mi nueva ginecóloga me realizó un ultrasonido y se dio cuenta de que tenía un tumor grande en el útero y ya estaba desplazando la vejiga. Al principio estaba del tamaño de una toronja. Tardé 1 año en operarme. No es una cirugía sencilla y es cara. Muchas veces el seguro no lo cubre. Como había cambiado de aseguradora y por la vigencia no lo alcanzaba a cubrir del todo, salía en 100 mil pesos. Afortunadamente pude operarme hace 6 semanas", agregó.

La comediante mexicana declaró que para ella fue una sorpresa, que pensó que nunca le iba a pasar, porque en su familia no hay antecedentes de cáncer ni tumores, que todos son sanos, incluso mencionó que ella se cuestionó el motivo de esto si se cuida tan bien: "Decía: '¿Por qué a mí?', pero se nos olvida que el mioma no tiene nada que ver con el cuerpo humano, sino que es algo que pasa. Dicen que útero que no da hijos da problemas, por lo que dijo: 'No vas a dar hijos, pero ahí te va un mioma de 1 kilo'".

Finalmente, Mónica reveló que ante su complicación y lo delicado del asunto, pensó que iba a perder la vida, pero que eso no le daba miedo, ya que afirma que en caso de que llegue su momento, va a ser muy feliz, ya que cumplió con todo lo que se ha propuesto: "Si me quedaba en la plancha, ya estaba lista. Decía: 'Si pasa algo, qué rico, bendito Dios. Ya hice lo que quería hacer. Me voy feliz. Ahí se divierten en mi velorio. Ahí se reparten mis gatos y mis cuadros'".

Nunca me voy a quitar la edad, hoy cumplo 42 años siendo mi propia brújula uD83CuDF82 #YaVacúnenme pic.twitter.com/DVgXiOMrrE — Mónica Escobedo (@yosoymonica) March 9, 2021

Fuente: Tribuna del Yaqui